Aceleran 19 estados 40% reacción ante emergencias

El uso de la tecnología ha permitido que al menos 19 estados reduzcan 40 por ciento el tiempo de respuesta ante emergencias, mediante una sola llamada al 911 que activa en automático cámaras de seguridad, alerta a todas las corporaciones necesarias y ubica la patrulla o ambulancia más cercana, en segundos.

Mauricio Swain, directivo del Grupo Kabat, aseguró que la plataforma tecnológica mexicana Kabat One ha permitido transformar la operación de los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto estatales, conocidos como C5, al integrar en tiempo real toda la información necesaria para tener una reacción eficaz.

40 centros de comando colaboran con Kabat

En entrevista con La Razón, el ejecutivo dijo que lo que hace esta herramienta es que integra subsistemas que normalmente tienen todos los centros de comando, de manera que, a través de una sola llamada al 911, se puede ubicar directamente o geolocalizar de dónde está saliendo la llamada y de ahí generar todo el proceso para atender adecuadamente las alertas.

“Es una plataforma con tecnología mexicana 100 por ciento especializada en inteligencia y gestión de seguridad pública y urbana. Nuestro objetivo es ser un aliado estratégico para gobiernos, facilitando la detección, la respuesta y la gestión de riesgos de manera ágil y eficiente. Nosotros ofrecemos soluciones personalizadas que transforman la información en acciones concretas que ayudan a salvar vidas y a proteger comunidades. Entonces, es un sistema, es un software que se pone normalmente en los centros de control y comando, los famosos C4, C5. Y lo que hace esta plataforma es que integra subsistemas que normalmente tienen todos estos centros de comando, no de manera aislada”, explicó.

Añadió que también permite que no solamente las alertas se hagan de manera telefónica, sino también, por ejemplo, a través de botones de pánico o botones de emergencia.

“No solamente las entradas sean llamadas, sino también podrían ser, por ejemplo, botones de pánico o botones de emergencia que podrían estar, por ejemplo, en estos tótems que luego vemos ahí en medio de las calles, en medio de las ciudades. O podrían ser a través de analíticos de video. Imagínate una cámara que detecta una riña o una trifulca o un amontonamiento de gente cuando no debería de existir. Manda estas alertas para que finalmente los operadores puedan reaccionar a todas estas notificaciones”, refirió.

Agregó que este tipo de plataformas ayudan a salvar vidas y gracias a ello hoy se cubre a más de 70 millones de personas en México y se colabora con más de 40 centros de comando.

Un ejemplo de esto es en la Ciudad de México, donde la capital tiene parte de la tecnología de Kabat y todo el sistema 911 es atendido a través de la plataforma.

“Tenemos más de 80 desarrolladores aquí en México y orgullosamente una empresa 100 por ciento mexicana, pero también con equipo en Israel y con equipo en México, y coordinados como una sola empresa”, dijo.

También destacó que la plataforma está diseñada para facilitar la toma de decisiones de los gobernantes, pues, por ejemplo, en el caso de Chiapas tomaron la decisión de incrementar o modificar los turnos de las guardias, ya que gracias a registros de la plataforma se logró identificar los horarios y días en lo que se registraron más delitos.

“Por ejemplo, que los horarios más seguros para la ciudadanía son entre las 6 y hasta las 8 de la mañana y los días más problemáticos son los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, y que el día más peligroso, por así decirlo, para la ciudadanía, son los domingos a partir de las 6 de la tarde hasta las 3 o 4 de la mañana. Cuando las autoridades ven este tipo de gráficas, este tipo de reportes, le saltan y deciden cambiar las guardias para que exista mayor presencia de policías en esos horarios”, expuso.