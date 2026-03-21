Invierten más de 5 mmdp en obras viales y hospitales

La Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, al firmar la Declaratoria de Turismo Comunitario, ayer, en QRoo.

En su gira de trabajo en Quintana Roo, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se invertirán cinco mil 988 millones de pesos (mmdp) para la conclusión del Puente Nichupté, la construcción del Entronque Kukulcán, de la carretera Cancún-Isla Blanca, del ramal Javier Rojo Gómez y de dos bachilleratos; además, se destinan recursos para avanzar en la infraestructura hospitalaria de la entidad a través del IMSS Bienestar.

De infraestructura se contempla la conclusión del Puente Nichupté en abril; la construcción del Entronque Kukulcán, de la carretera Cancún-Isla Blanca, del ramal Javier Rojo Gómez y de bachilleratos en Playa del Carmen y Bacalar.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que los cinco mil 988 mdp que se invertirán en carreteras, puentes y caminos generarán 17 mil 964 empleos directos e indirectos. Los recursos se destinarán al MegaBachetón para intervenir 991 kilómetros (km) de la Red Federal Libre de Peaje, con mil 35 mdp

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El Puente Nichupté, que se convertirá en el puente con la mayor longitud sobre un cuerpo de agua y se terminará en abril.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, detalló que el Plan de Infraestructura Hospitalaria en la entidad, contempla una inversión de casi cinco mil mdp, para la construcción de la nueva Torre de Especialidades del Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

En Tihosuco, la Presidenta y la gobernadora encabezaron la firma de la Declaratoria de Interés Nacional del Turismo Comunitario y anunció que, para ello, se destinarán recursos de modo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tendrá dinero para destinarlo al turismo comunitario. Mara Lezama subrayó que el turismo en la entidad evoluciona hacia una visión de prosperidad compartida, donde las comunidades dejan de ser espectadoras para convertirse en protagonistas de su propio desarrollo.