VIDEO | 'Me siento vulnerado': 'Halcones' acosan a reportero que cubre desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno

Llevar la información al espectador, al lector, al consumidor de medios masivos de comunicación, sobre todo cuando ésta es tan delicada, no es una misión fácil. Sin embargo, al ser nuestro trabajo y estar comprometidos con llevarles la información lo más certera posible, se asumen ciertos riesgos. El periodista, el comunicador, el reportero, se ve vulnerable en todos los sentidos y con justa razón, ante un entorno de violencia e inseguridad.

Héctor Herrera, reportero colega de Grupo Fórmula, denunció cómo es que durante su estancia en Lagos de Moreno, realizando la cobertura de los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto, ha sido vigilado, asediado y acosado por los conocidos como "halcones", jóvenes en motoneta que, de acuerdo a sus propias palabras, lo han hecho sentir "vulnerado" al hacer su trabajo periodístico.

'Estoy vulnerado, incluso intimidado'

Durante un enlace que hizo para el noticiero de Joaquín López-Dóriga, el reportero Héctor Herrera reveló desde la finca asegurada en donde presuntamente estuvieron estos cinco jóvenes desaparecidos al momento de tomarles la fotografía y el video que circula en redes sociales, que se siente intimidado y vulnerado ante el asedio de jóvenes que se pasean en motoneta por la zona, en Lagos de Moreno, Jalisco.

"Así está esta historia terrible. Como tú dices, cuando uno no tiene la capacidad de sorprenderse, hoy te puedo decir que después de 35 años estoy no sorprendido, estoy vulnerado, incluso intimidado. Porque además aquí hemos estado... Ya llegaron otros medios de Aguascalientes, de León, pero desde hace una media hora han estado pasando jóvenes con motoneta. Vienen, no se acercan, vienen, ven y se van. Y a los diez minutos igual, regresan", dice el reportero en su enlace en vivo, con la boca visiblemente seca y la garganta con aire acumulado.

Agrega: "Aquí sí, después de tantos años, te puedo decir que aquí estamos en riesgo. Entonces también para que sepan allá que, después de este enlace, nos vamos a desplazar, aquí ya no vamos a estar porque yo siento que estamos acá en riesgo".

Le piden al reportero que regrese de inmediato

Ante el visible miedo que refleja el reportero Héctor Herrera en su enlace, el periodista Joaquín López-Dóriga le recomienda que regrese de inmediato y que no se ponga en peligro.

"Héctor, regrésate de inmediato, porque la noticia es importante, pero la vida es más importante. No tiene caso que estén en riesgo, que se pongan en riesgo en esa tierra de nadie, en esa tierra de criminales, de cárteles, de asesinos, en donde estás indefenso. Y a Luis Ramos, el camarógrafo, te lo traes también", indica López-Dóriga. "No tiene caso, no puede en un país como México, un reportero y un camarógrafo estar en peligro de muerte por cubrir una información en donde han desaparecido y según dijo el presidente esta mañana, asesinado a cinco jóvenes. Y por lo que me decías, Héctor, ha habido por lo menos 19 casos de desapariciones masivas o grupales", finaliza.