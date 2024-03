VIDEOS | Músicos protestan en Mazatlán ante prohibición de tocar en la playa

¡No a la gentrificación! Recientemente causó revuelo en redes sociales la situación de la supuesta prohibición de los grupos musicales en las playas, en Mazatlán.

Tras esta restricción, cientos de músicos se pusieron de acuerdo para marchar en la Avenida del Mar, esto con el fin de pedir que se les deje trabajar, porque la música de banda forma parte de la cultura popular del lugar.

A través de redes sociales y en medios locales, se puede observar que protestaron con carteles, en los que indicaron: "Sin banda no hay Maza", "la playa es libre", "déjennos trabajar en la playa".

Esto surgió luego de que por medio de redes sociales circulara un anuncio que señala la restricción de las bandas musicales en la playa, además la gente local y de diferentes entidades de la República Mexicana se mostró inconforme y ha pedido que se respete la cultura y el trabajo de los músicos de Mazatlán.

En entrevista para medios locales, un músico expresó que "el Sol sale para todos", que no le parece justo que les hagan la restricción, porque la gente lo que quiere es música. Señalaron que el horario que les indicaron para tocar no les causa conflicto, pero que les respeten su fuente de ingresos.

La polémica surgió después de que integrantes de empresas turísticas señalaron "está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa", lo cual provocó molestia entre quienes su fuente de ingresos es hacer música y posteriormente se expandió en redes sociales, donde varios internautas se mostraron en contra de la gentrificación.

La cuenta de TikTok @ninmmm0 compartió un video con la descripción de "marcha de músicos de Mazatlán ante la prohibición de tocar en la playa". Se puede ver que iban con sus instrumentos y tocando, decían "déjennos trabajar".

Algunos comentarios destacados del clip señalan "hubieran ido a la casa rodante de la Drag Neto Coppel para que sintiera el ambiente jajaja", "la marcha terminó en uno de los hoteles de neto Coppel y ahí está tocando la banda ahorita", "el turista tiene que acoplarse al lugar, no el lugar al turista. La música es lo representativo de esa playa", "esta manifestación es la más genial que he visto en mi vida, a me da coraje, es como si prohibieran los tacos en México", "efectivamente es protesta, es cultura, es México".

