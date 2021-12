Veracruz sacude al Senado; mantiene en prisión a del Río

José Manuel del Río Virgen fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado cometido en contra de Remigio René Tovar, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz.

El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República —no se ha designado sustituto— fue detenido el pasado miércoles 22 de diciembre y señalado como autor intelectual del crimen del que fuera el abanderado local emecista por el juez Francisco Reyes Contreras.

Desde el lunes comenzó la audiencia inicial que tardó aproximadamente 26 horas, en la que el equipo legal de Del Río Virgen, explicaron los abogados Jorge Reyes Peralta y José Isabel Luna Chávez, cumplió de forma favorable con el desahogo de pruebas.

“Después de 25 horas de audiencia, el juez ha decidido dictar auto de vinculación a proceso a José Manuel del Río Virgen. El juez piensa que José Manuel participó como autor intelectual en el asesinato de Remigio Tovar Tovar”, dijo Reyes Peralta.

El abogado mencionó que durante la audiencia quedó claro que “la Fiscalía no tiene una sola prueba ni denuncia contra Del Río Virgen. No tiene un solo testigo, que diga: él me dijo que fuera a …”.

Reyes Peralta presentó cuatro testigos de descargo: Sergio Gil, dirigente de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Froylán Ramírez Landa, representante de MC ante el órgano electoral local, y dos peritos. “No está en nuestro radar”, coincidió Luna Chávez.

Sin embargo, hacia las 19:00 horas de este lunes, la Fiscalía General del estado de Veracruz confirmó que el juez vinculó a proceso a Del Río Virgen y estableció un año de prisión preventiva oficiosa.

Además, como parte de su resolución después de la audiencia en la que se desahogaron las pruebas estableció tres meses de investigación complementaria.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía veracruzana precisó que como resultado de la continuación de la audiencia inicial estimó que se presentaron los elementos de prueba suficientes para mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año.

“Toda vez que la Fiscalía aportó datos de prueba que el juez valoró como idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado, se obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel ‘N’ por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de la víctima R.T.T, dentro del proceso penal 414/2021”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Agregó que de esta forma queda firme “la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año y tres meses de investigación complementaria”.

Por el homicidio de Remigio René Tovar Tovar también está detenido Omar Ramírez Fuentes, alcalde electo de Cazones de Herrera.

La detención de José Manuel del Río Virgen se dio en el contexto de la salida de prisión de un grupo de jóvenes por los que había abogado el senador Ricardo Monreal Ávila.

Del Río Virgen, quien ha colaborado desde 2012 con Monreal, se encuentra preso en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, donde continuará recluido.

