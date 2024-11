¿Cuáles son los efectos y beneficios en el cuerpo de comer guayaba todos los días?

Cuando se habla de frutas, forzosamente se debe decir de lo esenciales que son para una dieta balanceada y saludable, porque definitivamente son de los productos con más vitaminas y minerales, los cuales siempre aportan al organismo humano, una dosis de bienestar.

Cabe resaltar, que así como se encuentran de diferentes colores, aromas, tamaños, y sabores, no todas se dan en la misma temporada. Por lo tanto, en muchas ocasiones, las personas tienen que esperar por meses para consumir su fruta favorita.

La guayaba es la fruta perfecta para el tradicional ponche.

Tal es el caso de la Guayaba, una fruta que no puede faltar en los meses de fin de año, porque sin duda alguna, le pone un toque único y diferente al tradicional ponche. No obstante, su delicioso sabor no solo es un momento de placer para el paladar, sino una porción de salud.

TE RECOMENDAMOS: Día Mundial de la Diabetes Alimentos que recomiendan comer si tienen diabetes y sus efectos en el cuerpo

¿Por qué consumir todos los días guayaba?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que las personas deben consumir 59 kilos de fruta por cada año, lamentablemente en México su consumo es de 41.2 por ciento por debajo de la recomendación.

Ante lo ya mencionado, todos deberían conocer las propiedades de las frutas, y quizá de esta manera la ingesta pudiera aumentar. Así, que hoy escribiremos un poco de la guayaba y de sus grandes beneficios de comerla todos los días.

Conforme a la información del Portal del Gobierno de México, la guayaba es uno de los cultivos frutales más importantes de México, porque es el cuarto productor de este fruto con 287 mil 243 toneladas, pero más allá del impacto que tiene en la nación, en la época de otoño-invierno se vuelve una opción más, para estar saludables.

La guayaba es una fruta de piel fina, color amarilla, con semillas en casi todo su interior, una pulpa suave, y delicada. Además de contar con grandes propiedades, ideales para que este producto se pueda consumir sin remordimiento todos los días.

Entre los beneficios que se pueden encontrar al consumir guayaba está su poder para tratar tanto la diarrea como el estreñimiento. Por ejemplo, cuando aún esta verde posee compuestos astringentes, pero en su madurez aporta gran cantidad de fibra insoluble, la cual actúa como un suave laxante.

Asimismo, un dato curios es que la guayaba tiene siete veces más vitamina C que la naranja o el limón. Motivo por el cual, se vuelve la fruta perfecta para fortalecer el sistema inmunológico.

También puede ser una opción para para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, pero en este caso sería esencial, que las personas con diabetes consultarán a su médico o por lo menos hicieran una ingesta moderada.

Su gran cantidad de antioxidantes y de potasio, pueden contribuir a mantener la salud cardiovascular. Además, la guayaba al ser baja en calorías y rica en fibra, es una alternativa para quienes buscan perder peso.

Finalmente, un consumo excesivo puede ser contraproducente, por ello si se desea consumir guayaba todos los días, se debe alternar con otras frutas, de esta forma se complementarán los nutrientes.