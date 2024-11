Mondelēz, con metas claras para alcanzar los ODS 2030

Mondelēz Snacking México, empresa que produce la emblemática Paleta Payaso, es una compañía que se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de acciones como la economía circular, el cuidado del agua, y el apoyo a comunidades; no obstante, es consciente que la labor aún no está hecha y deben continuar los esfuerzos en cumplir y superar esta meta.

La empresa matriz está comprometida con los ODS relacionados con poner fin al hambre (2), garantizar una vida sana y promover el bienestar (3), asegurar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible (6), promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos (8), y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (13).

A pregunta expresa de La Razón, Santiago Aguilera, vicepresidente de Asuntos Públicos y Gobierno de Grupo Mondelēz, dijo que, como empresa socialmente responsable y enfocada a la sustentabilidad, las ocho plantas que tienen en el país están “alineadas a los objetivos 2030 y, sobre todo, somos conscientes de que no sólo tenemos que llegar al número, sino que tenemos que hacer todavía más y siempre estamos encontrando oportunidades”.

¿Cuál es el avance que tienen de los ODS de la agenda 2030?

Medioambiente

Nuestras plantas en México trabajan con objetivos muy altos de trabajar al 100 por ciento con energía renovable, energía limpia. Con Mondelēz estábamos al 100 por ciento, ya cuando se integraron las plantas del legado Ricolino, comenzamos trabajando para, en los próximos años, tener el 100 por ciento energías renovables.

El agua, es un tema y un desafío, porque nuestros procesos productivos siempre han sido muy cuidadosos del uso del agua; primero, no dependemos al 100 por ciento del agua, se usa más para temas de refrigeración, servicios, etcétera, entonces trabajamos con sistemas de ahorro, de tratamiento de agua, y en todas nuestras fábricas tenemos los estándares más altos, en ese sentido somos cuidadosos del agua, y tenemos objetivos del menor desperdicio de agua y la reutilización máxima.

En los empaques estamos muy conscientes de trabajar en la reciclabilidad; es decir, que desde el diseño nuestros empaques sean 100 por ciento reciclables, hoy estamos al 96 por ciento de que todo nuestro portafolio pueda ser reciclable y no nos quedamos ahí, porque también tenemos que trabajar con esta responsabilidad compartida ¿qué pasa cuando ese empaque llega al consumidor? Estamos trabajando muy de la mano con organizaciones como Ecoce y Ecolana, que hacen un esfuerzo increíble.

Nuestra particularidad es que nuestros plásticos son flexibles y a diferencia del PET, que ya conocemos que hay una industria circular al respecto, la de flexibles todavía tiene algunas oportunidades y por eso estamos trabajando con estas organizaciones, invirtiendo en ellas; por ejemplo, con Circulate Capital que es un Fondo Internacional que dice necesitamos desarrollar la economía circular a través de generar industria o qué empresas que generan un portafolio de plástico flexible puedan participar.

Fabricación de uno de los productos más emblemáticos de Mondelēz.

Alimentos

En cuestión de ingredientes, obviamente, les digo con mucho orgullo, nuestro producto Philadelphia es hecho 100 por ciento con leche mexicana. Tenemos un programa que se llama Granjeros en donde aseguramos que el 100 por ciento de esa leche no sólo sea mexicana, sino también tenga el mayor estándar de calidad, que es lo que exige y es lo que queremos para nuestros consumidores.

Tenemos a un grupo de granjeros en diferentes estados: Estado de México, Ciudad de México Jalisco, y la zona del Bajío en donde los apoyamos con tecnología, inversión y con conocimientos.

Comunidades

Por supuesto en las comunidades tenemos programas de voluntariado locales, inversiones, programas de educación, etcétera, que también nos dan un panorama, entonces comunidades, empaques, ingredientes y medio ambiente, estamos muy alineados a los objetivos del 2030.

¿En temas de seguridad qué está haciendo la firma para proteger a sus colaboradores? Lo más importante es tener a nuestros empleados y a todo el mundo muy capacitado e invertir en capacitación y comunicación. Quiero darles un ejemplo, en nuestros 122 centros de venta que tenemos en todo el país, todas las mañanas hay el momento de seguridad y el momento de seguridad es: desde revisar tu unidad, hasta ¿qué tienes que hacer si hay un bloqueo, si hay una situación de inseguridad? Para nosotros lo más importante y esto no es negociable, si hay una situación de inestabilidad o de inseguridad potencial para algunos de nuestros empleados que salen a la calle, no salen.

Y con esto vuelvo a la pregunta de ¿Cómo entonces aseguran seguir llegando a los consumidores? Tenemos la capacidad de adaptarnos y de tener flexibilidad para decir: sí no se va a vender, estamos de acuerdo, pero no vamos a sacrificar esa prioridad que es la seguridad de nuestros empleados, entonces son estrategias, quizá muy prácticas, pero es capacitación, comunicación y prioridad. La prioridad no es la venta, es nuestra gente.

También un tema de inteligencia y monitoreo, hemos invertido en tecnología para que nuestras unidades, también haya un centro logístico en donde podamos saber qué está sucediendo, estamos en todo el país, es importante estar monitoreando.

Entonces, educación, capacitación, comunicación, preparación y sobre todo ponerlos en prioridad, nuestros empleados y la seguridad de todos nosotros es lo más importante.