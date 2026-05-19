El té, más que una bebida, una tradición milenaria

Una de las bebidas más antiguas y consumidas en el mundo y en distintas culturas es el té, el cual cuenta con una gran variedad de hierbas para preparar que aportan distintos beneficios al cuerpo y a la salud. Entre los tipos más conocidos están el verde, negro, blanco, de manzanilla y oolong, entre muchos más, cada uno con distintos niveles de oxidación que influyen en su sabor, aroma y propiedades.

En el marco del Día Internacional del Té, que se celebra cada 21 de mayo desde el 2020, hay que destacar que es más que una deliciosa bebida natural, porque a lo largo de la historia ha funcionado como un punto de encuentro entre cultura, salud y ritual.

El té negro ayuda a mejorar la concentración y el estado de alerta ı Foto: Pexels y Pixabay

El Tip: EN LA CIUDAD de México existen importantes casas de té para disfrutar de la cultura de esta bebida; entre estas destaca Shaktea.

Elegir el adecuado depende de las necesidades individuales: energía por la mañana, concentración durante el día o relajación por la noche, haciendo del té no sólo una bebida, sino una herramienta cotidiana de bienestar que te ayuda a reconectar con el cuerpo y la mente, al lograr relajarte.

Uno de los tipos de té más conocidos es el verde, que, de acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), tiene muchas más catequinas o potentes antioxidantes que el negro o el oolong.

Si bien este tipo de té es considerado desde la medicina tradicional china como una bebida saludable, según el NIH, estudios recientes en humanos sugieren que el verde puede contribuir a la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, así como a la promoción de la salud bucal y otras funciones fisiológicas, como el efecto antihipertensivo, el control del peso corporal; disminuye la actividad antibacteriana y antiviral en el cuerpo. Además, ayuda a la protección contra la radiación ultravioleta solar, el aumento de la densidad mineral ósea, las propiedades antifibróticas, así como el poder neuroprotector que ofrece.

El Día Internacional del Té se celebra cada 21 de mayo desde 2020. ı Foto: Pexels y Pixabay

40.5 millones de dólares es el valor que se prevé que alcance el mercado de té orgánico

El té negro es otro de los más famosos y de los que más se producen. Existen diferentes variedades de esta bebida; por ejemplo, el Keemun, originario de China y considerado uno de los más finos del mundo, este sin duda se caracteriza por su sabor suave, elegante y ligeramente dulce, con notas que pueden recordar al cacao, la madera o incluso un toque floral.

También existe el Lapsang Souchong, que es un té negro ahumado, así como el Yunnan, el cual es uno con sabor dulce, equilibrado, y el Oolong, que es semioxidado. Asimismo, existe el “inglés”, que es una tradición de mezcla de tés negros diseñada para ser intensa, equilibrada y acompañar bien con leche y en el desayuno.

El Dato: LA CULTURA del té en Azerbaiyán y Turquía fue inscrita en 2022 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Distintos tipos de té ofrecen relajación, energía y bienestar cotidiano. ı Foto: Pexels y Pixabay

Entre los beneficios que tienen los tés negros están que son ricos en antioxidantes; ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. También contienen cafeína, lo que puede mejorar la concentración, el estado de alerta y el rendimiento mental, aunque en niveles generalmente más suaves que el café. Además, pueden apoyar la salud cardiovascular al favorecer la circulación y contribuir al equilibrio del colesterol cuando se consumen de forma regular dentro de una dieta balanceada.

El té verde destaca por sus antioxidantes y beneficios para la salud cardiovascular. ı Foto: Pexels y Pixabay

Algunos tés populares en México son el de manzanilla, hierbabuena, de árnica, de limón y de hoja de naranja. Estas infusiones se han usado por generaciones para aliviar malestares digestivos, nervios o mejorar el sueño.