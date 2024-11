¿Cuáles son los efectos y beneficios en el cuerpo de comer zapote todos los días?

Tal vez, el zapote no es la fruta más consumida por los mexicanos, sin embargo posee un sabor único y diferente. Además, de que para muchos, es un producto distintivo del territorio azteca.

El zapote es un fruto que tiene texturas y sabores inigualables, pero que también tiene grandes variedades, entre las cuales se pueden encontrar el amarillo, chicozapote, mamey, blanco, y negro.

¿Sabías qué..? El zapote tiene diferentes variedades, entre las cuales se puede encontrar el mamey.

Cabe resaltar, que en México, el zapote más distintivo es el negro, por su pulpa de dicho color. Curiosamente, este fruto es verde por fuera, y se dice que era popularmente consumido en la época prehispánica.

De acuerdo con el Portal del Gobierno de México, el árbol de zapote se da de forma nativa a lo largo de ambas costas de la nación, desde Jalisco hasta Chiapas, Veracruz y Yucatán y en las tierras bajas boscosas de América Central.

Actualmente, la producción del zapote es aproximadamente de 16 mil toneladas. Campeche es el estado líder en producción, posteriormente le sigue Yucatán y Veracruz. Además, la temporada de estas frutas, regularmente es de agosto a enero.

Aunque, el aspecto del zapote no es el más atractivo, las apariencias engañan, puesto que su pulpa negra tiene un dulzor bastante delicioso, y una consistencia cremosa que le da una caricia al paladar. No obstante, no es su única ventaja, ya que contiene una gran cantidad de propiedades, ideales para el bienestar.

¿Por qué consumir todos los días zapote?

Incluir frutas y verduras es esencial para una dieta balanceada. Inclusive, la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda hacer el consumo de por lo menos cinco porciones al día. Por lo tanto, es momento de tomar en cuenta el zapote, porque aquí te brindaremos lo que puede hacer por tu cuerpo al consumirlo todos los días.

Al ser uno de los frutos más característicos de México, se ha utilizado en la medicina popular. Sobre todo sirve como laxante suave, además de ser un hipoglucemiante, la principal fuente de energía del cuerpo con niveles bajos de azúcar en la sangre.

También es perfecto para esta época de otoño-invierno, ya que actúa como un antibiótico y sus propiedades ayudan a calmar el dolor de la garganta. Otro de los beneficios del zapote es su eficiencia como diurético, el cual ayuda a que los riñones produzcan más orina, y de esta forma el cuerpo elimina el exceso de líquido y sal.

Es importante mencionar, que el zapote le da al organismo todos esos beneficios al cuerpo, por su diferentes nutrientes, tales como vitaminas A, B9 y C. Además, de tener minerales como potasio, calcio, y fósforo.

Como puedes leer, el zapote es ideal para incluirlo en las cinco porciones de frutas, que debes de consumir al día. Recuerda todo en exceso hace daño, altérnalo con otros productos para que se complementen sus nutrientes.