Trillo, un rincón del buen comer para pasar ricos momentos

Entre la múltiple oferta gastronómica de la Ciudad de México se suma una nueva propuesta, el restaurante Trillo, un rinconcito del buen comer con platillos de todo el mundo, en el que sin ninguna pretensión se pueda disfrutar con la familia o los amigos la riqueza culinaria internacional.

Ubicado en Cozumel 38, Roma Norte, el restaurante del chef Andrés Trillo es una opción para deleitar el paladar con propuestas gastronómicas de países como Estados Unidos y México y del continente asiático o europeo. Desde disfrutar de unas deliciosas coles de Bruselas fritas con granada y puré de la India, coliflor a la brasa con salsa tonnato y ensalada o hasta tacos de lengua estofada y frijoles puercos o ravioles de foie, éste último es el favorito de los comensales.

Una de las ensaladas que también disfrutarás. Fotos: Cortesía Trillo y Adriana Góchez

“No me limito, cocino lo que me apasiona, no importa si es de África, de Sudamérica, del Polo Norte o de México. Soy este cocinero que puede traer el plato íntegro como se sirve en Francia, no le hago nada, pero también hay platos en los que digo, ‘los voy a intervenir’”, explicó en entrevista con La Razón el chef, quien la semana pasada presentó su restaurante con un exquisito menú que incluyó calamares rellenos de chicharrón prensado con alioli de limón, tacos de lengua estofada y la ensalada de temporada otoñal, entre otros más, con un maridaje de vino, un gin-tonic con infusión de frutos rojos, con ginebra Las Californias y un coctel dulce y fresco con Disaronno Velvet, con un toque de limón.

Ensalada otoñal con sandía y arúgula. Fotos: Cortesía Trillo y Adriana Góchez

Además, el chef originario de Sinaloa, consintió a los comensales con deliciosos postres como la tarta de chocolate con avellanas y caramelo, acompañada de helado praliné, panqué de aceite de oliva, helado mascarpone con amarena y fruta de estación, así como el arroz con leche asturiano y pumpkin pie de temporada.

“Para otoño incluimos una ensalada otoñal de vegetales rostizados de temporada con un cuscús israelí y un aderezo de cacahuate tailandés, que está divina. Además de un cocidito tipo madrileño de rabo de toro; muy de esta temporada también es el pump-

kin pie, el cual es delicioso y sólo está en esta temporada. Jugamos mucho con las temporadas, porque van saliendo cosas preciosas y hay que aprovecharlas, así voy cambiando la carta”, detalló Andrés Trillo.

Otros platillos que se pueden degustar en Trillo. Fotos: Cortesía Trillo y Adriana Góchez

En todos los platillos que prepara el chef está la esencia de la cocina de su mamá, quien fue la primera que lo inspiró desde que vivían en un pequeño pueblo de Sinaloa. Después, poco a poco se fue abriendo camino con estudios en el Instituto Culinart de Monterrey y Le Cordon Bleu en París, por lo que ha fusionado la tradición culinaria de México con la internacional, compartió.

“Hay unos calamares rellenos de chicharrón prensado con un alioli de limón y una salsa dragón coreana que es totalmente mío, las coles de Bruselas son una creación mía. Las almejas chocolate también. A veces adapto, por ejemplo, hago un sándwich de pato Pekín”, dijo sobre los platillos que ha concebido.

Coles de Bruselas y frijoles puercos. Fotos: Cortesía Trillo y Adriana Góchez

De manera que las personas se encontrarán con una amplia variedad de platillos, conjugada con el ambiente que busca crear el chef Andrés Trillo, a quien le interesa que quienes asistan vivan una experiencia agradable, sin formalidades y, sobre todo, a precios justos.

“Generalmente, viene gente de entre los 30 y 50 años, pero también de 25 y 80 años. Lo que quiero es que cuando tengas en tu cabeza que quieres comer rico, te acuerdes que en el restaurante Trillo siempre va a pasar, no es porque esté de moda, sino al ser un lugar que siempre es bueno para que vengas con tu familia. Es pasarla bien y gastar lo justo. Así me gustaría dejar huella en el barrio”, expresó el chef Andrés Trillo, quien dijo estar abierto a hacer colaboraciones con otros restaurantes de la zona.