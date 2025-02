¡Vamos a la playa! Tres de las mejores se encuentran en México

México es uno de los países preferidos por los turistas para visitar cada año y entre los destinos favoritos por los viajeros destacan las playas, pues según la plataforma de viajes Tripadvisor y su Best of the best —un ranking basado en opiniones y comentarios de sus usuarios— en nuestro país se encuentran tres de las mejores del mundo: Playa Delfines, en Cancún; Playa Norte, de Isla Mujeres, y Playa Balandra, en Baja California Sur.

Según el portal, esta distinción supone que estos lugares “son con los que los viajeros sueñan durante todo el año” y, de acuerdo con los comentarios de los usuarios, resaltan por sus aguas cristalinas, sus arenas blancas, paisajes idílicos y entornos de descanso paradisiacos perfectos para vacacionar.

Tanto Playa Delfines como Playa Norte ofrecen increíbles vistas del Caribe mexicano y un clima inigualable durante gran parte del año, mientras que Playa Balandra resalta por sus aguas tranquilas y sus paisajes naturales únicos.

El Dato: Playa Balandra está considerada como un área natural protegida, por lo que hay horarios y restricciones de acceso para proteger parte de su ecosistema.

PLAYA DELFINES, CANCÚN, QUINTANA ROO

Desde aquí se tiene una panorámica única del mar Caribe; es un punto ideal para recibir el amanecer, así como relajarse en sus amplias áreas de arena blanca. Hay algunas sombrillas de paja y desde aquí puedes tomarte la foto con el famoso letrero de “Cancún”. Por su cercanía a la zona hotelera, hay fácil acceso a restaurantes y bares.

Playa Delfines ı Foto: Especial

PLAYA NORTE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO

PARA LLEGAR debes de tomar un ferry desde Cancún o algún tour que te llevará a la isla en menos de 20 minutos. La zona es un paraíso para los amantes del clima soleado y la aventura, pues aquí puedes practicar esnórquel o bucear. La arena es una de las más finas del país y el lugar es ideal para quien gusta del ambiente nocturno, pues cuenta con varios clubes de playa.

Playa Norte ı Foto: Especial

PLAYA BALANDRA LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

El entorno natural, su mar azul turquesa y la arena dorada del lugar colocan a esta playa como una de las favoritas de los usuarios de la plataforma. La zona es ideal para caminar entre sus aguas poco profundas y practicar kayak o paddleboard. No puedes irte sin visitar el mirador, desde donde obtendrás las mejores vistas o tomarte una foto en su icónica rocapedestal con forma de hongo.

Playa Balandra ı Foto: Especial

