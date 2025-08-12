Claves para tu salud mental, una guía para el bienestar emocional

El bienestar emocional se cultiva día a día, y para hacerlo más sencillo y accesible, la psicóloga Samantha Vásquez Moreno —con más de 20 años de experiencia— presenta su libro 7 Claves para tu Salud Mental, una guía que ofrece herramientas profesionales y cotidianas pero efectivas, para fortalecer la estabilidad emocional, con estrategias.

Con este texto de tan sólo 130 páginas, la especialista busca compartir su amplio conocimiento del consultorio, con sus paciente y también de su experiencia personal de una manera más tangible para lograr un autocuidado mental.

El Tip: la autora comenzó a escribir este libro tras la muerte de su madre, combinando vivencias propias y psicología.

“El libro está basado en los años de experiencia que tengo en la salud mental, en muchas historias, y también quise hacer una parte de mis historias personales, ya que nació un poco después de la muerte de mi mamá. Y también de cómo podemos hacer y tener herramientas que vayan más allá de los consultorios”, explica Samantha Vásquez Moreno en entrevista con La Razón.

El texto plantea la premisa de si alguna vez en realidad te has puesto a pensar en dónde se aloja tu mente, pues la psicóloga comenta que el cerebro no es el único que la alberga, sino que también se encuentra en otras partes del cuerpo, por lo que la especialista propone siete pilares muy importantes para cuidar el bienestar emocional.

“Las siete claves están fundadas en todas las partes de nuestra vida que necesitamos para vivir con salud mental”, menciona la psicóloga especialista.

La alimentación balanceada es el combustible Foto›Especial

Algunos de estos fundamentos en los que se basa 7 Claves para tu Salud Mental son, por ejemplo, el combustible, que es toda esa energía en forma de alimentación que impacta en la mente. En este capítulo la especialista habla de una alimentación incondicional, variada y suficiente, factores imprescindibles para mejorar la salud mental.

El ejercicio es parte primordial de la rutina diaria. Foto›Especial

Otro de los puntos es el movimiento, en el que Samantha señala que lo importante es hacer ejercicio pensado en el bienestar y no en seguir tendencias, sino más bien aterrizar el movimiento que mejor se adapte o nos convenga y “generar costumbres que llevamos a cabo en nuestras vidas ya establecidas”.

Otro de los pilares que aparecen en el libro es la socialización, a lo que Samantha le llaman el “chismecito”, y que explica es una herramienta que aprendemos de manera natural, pero que quizá no estamos conscientes de que ayuda en el manejo de las emociones.

Socializar ayuda al manejo de las emociones Foto›Especial

“En la socialización hay que invertir y cultivar tus relaciones personales. Eso es algo para lo que hay gente que es muy buena, tiene a lo mejor dos amigos, pero son relaciones muy profundas y eso siempre será un pilar de la salud mental”, menciona la especialista.

Otras de las claves que se encuentran en el libro son la autocompasión, la higiene del sueño y la meditación, en esta última Samantha complementa el texto con su canal de YouTube Espacio Meditanda en donde hace meditaciones guiadas para lidiar con el estrés.

Al final de cada capítulo del libro, la psicóloga deja una herramienta, un ejercicio o un diagrama, para que puedas regresar constantemente a revisarlo cada vez que lo necesites.

La especialista diseñó este libro para que fuera muy breve, pero conciso, que pudiera ser muy útil en la vida cotidiana. “Lo que quise hacer fue un libro que pudiera leer cualquier persona en cualquier momento de su vida. Y lo traté de hacer lo más claro posible, que no redundara”, resaltó Samantha Vásquez.

Finalmente, la reconocida psicóloga adelantó que ya está trabajando en libros de trabajo de cada uno de los capítulos de 7 Claves para tu Salud Mental, que contienen más ejercicios para profundizar en cada uno de los pilares.

La experta en el tema, reitera que al incorporar estas claves a tu rutina diaria, puedes dar pasos importantes hacia una mejor salud mental y bienestar emocional, adaptando estrategias que se adapten a tus necesidades.