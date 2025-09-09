Las fiestas patrias, decoración con estilo

Las fiestas patrias son el momento perfecto para llenar de orgullo y tradición cada rincón del hogar. Sin embargo, más allá de los típicos banderines y globos tricolor, existe la opción de darle un giro sofisticado a la decoración para celebrar a México con estilo.

Puedes utilizar pequeños detalles bien pensados, desde arreglos florales en tonos sobrios hasta textiles artesanales y vajillas que evocan la riqueza cultural del país. Es posible crear un ambiente festivo que conserve la esencia mexicana, pero con un aire de distinción y buen gusto, sin perder el espíritu de la fecha.

El Dato: La mesa es el corazón de la celebración: velas en tonos tricolor, copas de cristal fino y vajilla de talavera o cerámica aportan distinción en tu hogar.

Para conseguir una decoración sofisticada, opta por textiles artesanales, que es una de las formas más elegantes y auténticas de rendir homenaje a la cultura. Coloca un rebozo delicadamente doblado sobre el respaldo de las sillas o usa un sarape como mantel de mesa, contrastando con una vajilla neutra para que destaque su diseño. También elige cojines forrados con telas bordadas en tonos patrios —verde, blanco y rojo— que le darán un toque festivo a la sala.

Las banderas son básicas en la decoración para esta época del año; sin embargo, en lugar de llenar los espacios con el lábaro patrio, una alternativa es optar por un par de banderas pequeñas presentadas de manera sutil y sofisticada. Por ejemplo, puedes colocarlas dentro de marcos de madera o metal dorado, que, además de protegerlas, las convierten en piezas decorativas con carácter. Otra opción es integrar la bandera de manera estilizada en objetos de diseño, como piezas de cerámica con detalles tricolores.

Un sarape puede dar un toque especial. Fotos›Freepik e IA

La mesa es uno de los lugares más representativos de las celebraciones patrias, ya que las familias o amigos se reúnen para cenar los platillos más tradicionales de la gastronomía nacional, por lo que este espacio es uno de los que destaca por su ornamenta.

215 años se celebran del Grito de Inde pendencia en Dolores, Hidalgo

Puedes colocar velas blancas y verdes en candelabros metálicos o de vidrio, combinadas con velas rojas en tonos vino para dar calidez a esta comida o cena tan especial.

Asimismo, la elección de la cristalería y la vajilla puede marcar la diferencia. Te sugerimos copas de cristal fino para realzar la experiencia de degustar vinos y destilados mexicanos. También escoge platos de cerámica o talavera en tonos discretos, como azul cobalto, blanco o verde esmeralda, éstos aportan un toque artesanal que conecta con la tradición, pero sin perder la elegancia.

Otra alternativa es este tipo de vajilla. Fotos›Freepik e IA

Para complementar, utiliza las servilletas de lino. Eleva este artículo colocando un listón tricolor y fino para ese toque festivo o combínalas con los tonos verde, blanco y rojo.

También los centros de mesa son un detalle clave para transmitir la esencia de una celebración; usa arreglos florales, por ejemplo, combina rosas rojas, alcatraces blancos y un delicado follaje verde para generar un contraste armónico que resalta la paleta patria con distinción.

De esta manera puedes conseguir una decoración agradable para recibir a los invitados en estas fiestas. El secreto está en la combinación: mezclar lo artesanal con lo contemporáneo, lo sobrio con lo festivo, logrando que cada pieza dialogue entre sí y convierta tu mesa en un homenaje refinado a México.