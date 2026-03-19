Puerto Vallarta: naturaleza, cultura y sabores que conquistan

Hay destinos que se visitan… y otros que se viven con todos los sentidos. Puerto Vallarta pertenece a esa segunda categoría: un lugar donde el Pacífico marca el ritmo de los días, la cultura se encuentra en cada paseo y la gastronomía comienza a ocupar un lugar protagónico dentro del mapa culinario del país.

La conversación turística reciente tuvo un momento clave durante la Gala Vallarta 2026, encuentro que reunió a empresarios hoteleros, autoridades y representantes de la industria de viajes de Jalisco junto con compañías internacionales del sector. En ese marco se anunció que el estado se integrará al mapa evaluado por la distinguida Guía Michelin, una noticia que abre una nueva etapa para su escena gastronómica.

El Tip: PUERTO VALLARTA se está posicionando como la Playa Oficial del Mundial 2026, debido a los hospedajes anticipados.

Aunque los restaurantes que podrían recibir distinciones se darán a conocer en una ceremonia posterior, la inclusión de Jalisco confirma la riqueza culinaria de la región y coloca a sus destinos en el radar de los viajeros que buscan experiencias donde el paisaje y la mesa dialogan.

Puedes degustar un exquisito pulpo. ı Foto: Carlos Aguillón›La Razón

Dentro de ese panorama, Puerto Vallarta se mantiene como uno de los puntos más seductores del Pacífico mexicano. El recorrido suele comenzar en su emblemático malecón, donde esculturas monumentales, artistas visuales y músicos callejeros acompañan el paseo mientras el sol cae sobre la Bahía de Banderas. A unos pasos, la imponente Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe recuerda el espíritu tradicional del puerto, escenario frecuente de conciertos y presentaciones culturales.

Pero Vallarta también se descubre mar adentro. Durante los meses de invierno, la bahía se convierte en santuario de ballenas jorobadas, uno de los espectáculos naturales más impactantes del Pacífico. Verlas emerger entre las olas o saltar sobre la superficie —a veces acompañadas por sus crías— es una experiencia que transforma cualquier travesía en un recuerdo imborrable.

Mar de camino a la playa Las Caletas. ı Foto: Carlos Aguillón›La Razón

Otra de las experiencias más memorables se vive en Vallarta Adventures, operador que ha desarrollado recorridos donde la naturaleza y el entretenimiento se encuentran para el disfrute.

Al caer la noche, una navegación conduce hacia Las Caletas, una playa escondida entre la selva y accesible únicamente por mar. Antorchas iluminan el sendero mientras comienza una velada diseñada para despertar todos los sentidos.

No te pierdas las impresionantes vistas. ı Foto: Carlos Aguillón›La Razón

La experiencia ALMA. Ritmos de la Noche, incluye una cena gourmet servida en tiempos y diseñada por el chef Paco Ruano, creador del restaurante Alcalde, incluido en la lista de The World’s 50 Best Restaurants.

El chef Javier Loyola, responsable de ejecutar el menú en esta experiencia culinaria, explica que la propuesta culinaria celebra ingredientes locales del Pacífico.

“Trabajamos con productos de la región como pescado fresco, coco, mango y tuba. Iniciamos con un aguachile de coco y un salpicón de dorado con molito amarillo; después servimos pescado con pozolillo y algas y un platillo de carne acompañado por una salsa de tuba que cocinamos durante casi 72 horas”, comenta el chef.

Escena del montaje ALMA. Ritmos de la noche. ı Foto: Carlos Aguillón›La Razón

El ingrediente protagonista del menú es precisamente la tuba, bebida tradicional de la costa que aquí se reduce hasta convertirse en una miel que aporta profundidad a la salsa.

La velada culmina con un espectáculo escénico que mezcla danza, acrobacia, fuego y tecnología en una puesta inspirada en rituales ancestrales de nuestro país. Bajo el cielo estrellado, la combinación de música, naturaleza y performance crea una atmósfera difícil de olvidar.

Entre el arte del malecón, la majestuosidad de las ballenas, la arquitectura y experiencias que mezclan gastronomía y naturaleza, Puerto Vallarta confirma por qué continúa siendo uno de los destinos más cautivadores del Pacífico mexicano.

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