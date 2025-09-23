Temporada de Libra 2025: ¿Cuándo empieza y cuándo termina?

El 2025 ha sido un año muy fuerte astrológicamente, al estar marcado por los cambios. Ahora, tras una temporada de Virgo que nos hizo reflexionar mucho sobre nosotros mismos, llega la temporada de Libra, que nos promete un momento de respiro.

La temporada de Libra va del 23 de septiembre al 22 de octubre del 2025. La misma está marcada por encontrar el equilibrio, la belleza y en tomarte un momento para el autocuidado.

Libra Season begins today. ♎️ pic.twitter.com/Ii6nUKEXEC — Pop Crave (@PopCrave) September 22, 2025

Venimos de un momento muy estructurado con Virgo, que nos hizo querer planear los detalles en torno al resto del año. Esto en medio de una serie de eclipses en septiembre que implican movimientos importantes.

Este momento en Libra es ideal para prepararse para la intensidad de la temporada de Escorpio, que promete una nueva carga de energía y un brote de emociones para el que tienes que prepararte de una vez.

Algunos de los signos con más suerte en la temporada serán Libra, Tauro, Virgo, Leo, Escorpio y Acuario, aunque en general todos los signos pueden aprovechar esta temporada donde las cosas pueden fluir con mayor facilidad y las relaciones serán más funcionales y habrá una mayor conexión.

La energía del signo de la balanza se asocia con el equilibrio, la belleza y el encuentro con el otro. De este modo, la clave para triunfar en la temporada es buscar el balance interno y ajustar nuestro centro, al deshacernos de lo que ya no sirve para nuestro desarrollo.

