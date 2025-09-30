La Europea celebra su nueva temporada con propuestas innovadoras

La Europea, referente en la comercialización de vinos, destilados y productos gourmet en México, inauguró recientemente su Temporada 2025 con una serie de propuestas que refuerzan su compromiso de sorprender y deleitar a sus clientes. Con un catálogo renovado y con un plan a futuro, la firma demuestra que su visión hacia adelante está más clara que nunca.

El arranque de temporada estuvo marcado por el lanzamiento del Catálogo de Canastas y Regalos 2025, en el evento llamado Por la experiencia: Celebrando historia, impulsando futuro, en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

El Dato: Cambia su nombre, pasando de La Europea, por experiencia desde 1953 a simplemente La Europea, por experiencia, evocando así una frase inolvidable.

El champán Möet & Chandon se incluye en el catálogo. Fotos›Especial y Mariel Caballero

Este año La Europea, los obsequios van desde los $599 y se ofrece un ahorro de hasta 30 por ciento, en comparación con el precio de mercado. Con ello, la marca busca reafirmar su papel como una de las mejores aliadas de las celebraciones, poniendo al alcance del público detalles únicos que se convierten en símbolos de aprecio y gratitud.

Uno de los momentos más celebrados de este inicio de temporada es el regreso del bacalao noruego langa, un producto emblemático de la casa y además de un clásico que en la temporada decembrina no puede faltar. Reconocido por su sabor y calidad, este manjar proviene de las aguas gélidas del Atlántico escandinavo y ya está disponible en todas las sucursales de La Europea, en diversas presentaciones listas para formar parte de los platillos más tradicionales de la exquisita cocina mexicana.

Sin embargo, la destacada novedad de este año recae en la renovada plataforma de eventos, diseñada para brindar soluciones a empresas y clientes que buscan transformar sus celebraciones en experiencias memorables. La propuesta que La Europea tiene para esta temporada incluye esquemas flexibles, como la compra con reembolso del 100 por ciento de lo no consumido en tu evento, así como la opción de Barras Libres con asesoría personalizada, con el fin de que los clientes puedan ahorrar.

La canasta siete tiene un costo de $2, 399. Fotos›Especial y Mariel Caballero

El Tip: Puedes aprovechar al máximo la compra de canastas y regalos para esta temporada con el programa La Europea Rewards.

Con esta estrategia, La Europea pretende ampliar su alcance más allá de las tiendas físicas, el delivery y los regalos, así como posicionarse como un socio estratégico para quienes buscan elevar el nivel de sus reuniones y eventos corporativos o personales, como bodas y más.

Más allá de los productos y las campañas, La Europea ha logrado consolidar su lugar en la vida de los mexicanos. Miles han vivido sus eventos más inolvidables de la mano del servicio de cada uno de sus colaboradores. Esto ha permitido que la marca se entrelace con la cultura de la mesa mexicana, en la que cada reunión se convierte en un testimonio de afectos, festejos y encuentros especiales.

Y eso es lo que la marca quiere evocar, el sentimiento de unión en cada una de las reuniones en las que La Europea sea parte, con cualquiera de sus productos.

Un Proventus y un queso Edam Baby Kroon por $999. Fotos›Especial y Mariel Caballero

72 años tiene de haberse fundado la empresa que empezó como un pequeño negocio

La Europea no ha estado exenta de retos, pues ha pasado por distintos desafíos que, si bien parecían que podían derrumbarla, sólo han logrado fortalecer las bases de su transformación, dentro de la cual presentaron también el avance que se lleva hasta el momento en cuanto a su reestructura financiera, reestructura operativa y de gobierno corporativo, además de su evolución de la propuesta de valor al cliente.

Durante el evento asistieron representantes de algunas de las marcas más importantes de vinos y licores, además de Francisco Schnaas Groues, director general de La Europea, quien fue el encargado de explicar el avance de los planes estratégicos para los próximos años.

“Hoy, miramos hacia adelante con una visión clara y decidida, en la que nos complace anunciar el inicio de una nueva etapa. Este presente nos impulsa a reafirmar nuestra misión de ofrecer experiencias memorables para reunir, celebrar y sorprender”, afirmó Schnaas Groues durante la gala.

Actualmente hay diversas ofertas para aprovechar.