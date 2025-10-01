Inicia el Eat Spain Drink Spain, festival de gastronomía española en CDMX; todo lo que debes saber

La riqueza de la cocina y las bebidas de España llega a nuestro país con EAT SPAIN DRINK SPAIN, una vibrante celebración gastronómica que se llevará a cabo del 1 al 15 de octubre en México.

La gastronomía española llega a México para compartir sus sabores, su riqueza y tradición a través del festival Eat Spain Drink Spain, que por primera vez se realiza en Latinoamérica.

Disfruta de la gastronomía española ı Foto: Especial

Durante dos semanas habrá restaurantes, comercios y establecimientos de hostelería se unirán para ofrecer a los asistentes un recorrido por las tradiciones y las expresiones más contemporáneas de la gastronomía española.

TE RECOMENDAMOS: Regresa el bacalao noruego langa La Europea celebra su nueva temporada con propuestas innovadoras

¿Cuándo y dónde es el festival gastronómico Eat Spain Drink Spain?

El festival se llevará a cabo del 1 al 15 de octubre en 30 restaurante diferentes, algunos de los establecimientos que participan en este evento son: AjoBlanco, Bulla (3 sucursales), Catorze, Castizo, Centro Castellano, Ekilore, Simonetta, Vega, Zagala, Zeru San Ángel, Puerto Getaria, Socarrat, Pepe Mesa Española, Jaleo, Torre de Castilla, además de tiendas gourmet y vinotecas como Ingredienta, La Castellana y Tierra de Uvas, entre otras.

María Peña Mateos, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España ı Foto: Especial

El programa está diseñado para todos los amantes de la buena mesa, desde curiosos hasta expertos en vino y cocina. Los participantes podrán disfrutar de catas, cenas con maridaje, tours gastronómicos y talleres que buscan crear experiencias únicas alrededor de los sabores ibéricos, en un ambiente de aprendizaje, convivencia y disfrute.

“México es un lugar donde la gastronomía española está muy vinculada con la excelencia, y lo que tratamos. En este caso, es de apostar precisamente para revalorizar, para hacer más accesible, para llevar a todos los hogares y para dar más a conocer esa gastronomía”, señaló María Peña Mateos, consejera Económica y Comercial de la Embajada de España, en entrevista con La Razón.

Entre los alimentos y bebidas protagonistas durante este festival son: el vino de Rioja y Albariño, el queso manchego, el jamón ibérico y muchas otras joyas que reflejan la identidad gastronómica del país.

Tapas, gastronomía típica de España ı Foto: La Razón de México

Eat Spain Drink Spain los vinos de calidad aportarán gran valor a las comidas. De acuerdo con María Peña Mateos, aproximadamente el 30 por ciento de las exportaciones son vinos españoles.

Sin embargo, este festival es la oportunidad para conocer la gran diversidad vitivinícola que tiene España y que además son de tradición, según mencionó la consejera Económica y Comercial de la Embajada de España.