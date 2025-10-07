Benito Santos viste los sueños nupciales

El reconocido diseñador Benito Santos presentó su colección de novias 2026, una propuesta que mantiene su “mismo ADN, que es hacer vestidos muy relevantes, que conviertan a las mujeres en grandes protagonistas de esos eventos” que se quedan en la memoria para siempre.

Con más de 30 looks, esta nueva entrega refleja la diversidad que caracteriza su trabajo. “Hay un cambio muy grande ahorita en las tendencias, pero en nuestro país, culturalmente hablando, siempre los vestidos más clásicos van a tener un mayor impacto”, explicó el diseñador mexicano en entrevista con La Razón.

La colección incluye desde vestidos para bodas en playa o hacienda, hasta maxivestidos bordados en pedrería y tules para ceremonias más formales en ciudad. “Para mí es importante ofrecer esta diversidad de productos para poder satisfacer las necesidades que tiene el mercado”, afirma el creador de diseños que traspasan fronteras.

TE RECOMENDAMOS: Prepara especial de Día de Muertos El Gourmet celebra 25 años de sabor compartido

El Dato: Uno de los diseños más icónicos de su carrera es el vestido rojo que Ximena Navarrete usó cuando fue coronada Miss Universo 2010, dándole foco internacional.

Vestido de novia de su última colección 2026. ı Foto: Especial

ASESORÍA PERSONALIZADA, UN SELLO DE LA CASA. Para Benito Santos, quien ha vestido a famosas como Ximena Navarrete, Bárbara Mori, Aislinn Derbez, entre otras, cuenta con dos tipos de vestidos para las novias los que son hechos a la medida con asesoría personalizada y los que son piezas ya terminadas de su colección Ready to Wear, ya que muchas mujeres buscan colecciones disponibles, ya listas para llevarse.

Sin embargo, para quienes buscan un diseño mucho más único, el creador de moda siempre hace una entrevista previa cara a cara con el cliente porque le gusta dar una asesoría personalizada. Durante este proceso, analiza la silueta, el tipo de evento y la época del año. “No es lo mismo vestir una novia que se casa en verano o primavera a una novia que puede casarse en un clima extremo… por eso aconsejo buscar la asesoría de alguien profesional, ya sea un stylist o un diseñador que pueda crear el vestido de sus sueños”, dijo.

Cada vestido del diseñador lleva impreso su toque de identidad mexicana. “México somos un país multicolor, de mucho maximalismo. Parte del ADN de Benito Santos va mucho el protagonismo de poner encajes rebordados, de poner volantes, de poner volúmenes, Me gusta utilizar mucho el chantilli, telas rebordadas y mantillas, buscando siempre la originalidad”, mencionó el creador de moda.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte, con diseños de Benito Santos. ı Foto: Especial

El Tip: Benito Santos fue uno de los diseñadores mexicanos seleccionados para crear una versión especial de Barbie, inspirada en el Día de Muertos.

Para Benito Santos acompañar a una novia en su gran día es un acto de enorme significado. “Me da mucha satisfacción y orgullo saber que, aún teniendo muchas opciones, busquen a un diseñador mexicano para hacer una prenda única para ese día tan importante. Es un momento muy memorable en la vida de la mujer, quizá el más importante de su vida, y no sólo ella se quiere ver muy bien, sino que se viste para que todo el entorno la recuerde”, comentó con emoción.

Jaquet negro que porta Mane de la Parra en la ceremonia. ı Foto: Especial

Benito Santos también se preocupa porque sus diseños acompañen a las novias durante toda la jornada. “Hoy la novia decide usar un maxivestido para la ceremonia y para la fiesta hacemos piezas desmontables, pensando en que la jornada después del enlace sea muy cómoda para ellas”, explicó. Para lograrlo, apuesta por “texturas más ligeras y siluetas que permitan estar mucho más relajadas, sin tener que mantener una postura muy cuidada todo el tiempo”.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte celebraron su boda en Durango. Primero una ceremonia civil el 14 de agosto y después la boda religiosa el 16 de agosto en la Catedral Basílica Menor de Durango. La boda destacó por los cuatro diseños de Benito Santos que utilizaron los novios.

Benito Santos en sesión fotográfica en su taller de diseño. ı Foto: Especial

Ligia Uriarte lució un vestido de princesa con encaje chantillí para la ceremonia, un diseño entallado con drapeados para la recepción, y un vestido off-the-shoulder bordado con pedrería para la fiesta, además de un diseño adaptado del vestido de su madre y un corsé con botas para un evento previo. Mane de la Parra vistió un traje azul cielo para la boda civil, un jaquet negro con chaleco y corbatón gris para la ceremonia y un esmoquin negro para la celebración nocturna.