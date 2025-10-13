Ideas para disfraces de Halloween 2025

Si todavía no sabes qué ponerte para este Halloween 2025 no te preocupes. Afortunadamente, hay todo tipo de ideas, ya seas hombre, mujer, quieras vestir en pareja o con amigos, te compartimos ideas de disfraces en tendencia que te harán destacar en Noche de Brujas.

Disfraces de Halloween 2025

Disfraces para mujeres

Hay muchas opciones de disfraces para mujeres en la temporada de Halloween, desde los clásicos animales con lencería, hasta disfraces un poco más elaborados, pasando por heroínas y hasta personajes que sean icónicos de películas.

Glinda o Elphaba- Además de que las veremos mucho en los próximos meses por el estreno de la segunda película de Wicked, es un disfraz ideal para lucir con otra amiga.

Prom queen sangrienta- Arréglate como si fueras al baile de tu vida y luego échate pintura roja, ¡es icónico!

Payasito: Este año, el trend de ojitos mentirosos fue todo un éxito, así que si ya practicaste tu maquillaje de payaso, bien puedes utilizarlo para este Halloween.

Disfraces para hombres

Los hombres también tienen opciones para disfraz. Alguna opción es tomar películas icónicas como Fight club, American Psycho, Que pasó Ayer o Top Gun y elegir a tu personaje favorito.

Drácula o Nosferatu- Este año, las películas de vampiros tuvieron gran éxito. Por ello, no cabe duda que uno de los disfraces más interesantes a realizar si eres hombre son esos. Tu eliges si inspirarte en la películas o inventar una versión moderna a tu estilo.

Frankenstein- Ropa desgarrada, cicatrices falsas, un poco de pintura verde y accesorios metálicos para simular tornillos es lo único que necesitas para traer a la vida a este personaje que brilla en cines este 2025.

Superhéroes- Superman y los 4 Fantásticos son algunos de los superhéroes que destacaron este año. Por ello, puedes lucir alguno de sus trajes, o de cualquier otro superhéroe y triunfar en Halloween.

Disfraces en pareja

Para las parejas, hay disfraces que ya se han vuelto clásicos. Te compartimos algunas ideas de disfraces que no pasan de moda:

Morticia y Homero Addams: Simplemente un clásico que es muy sencillo de hacer, al solo necesitar ropa negra elegante y la actitud de vivir el romance.

Caperucita roja y el lobo: Otro disfraz sencillo. Ella solo necesita una capucha roja y él un atuendo de lobo (una máscara puede funcionar).

Barbie y Ken: Algo rosa o llamativo que puedan lucir en conjunto, que sea vistoso y moderno los ayudará a lucir como si apenas salieron de Barbieland.

El Fantasma de la Opera y Christine, Cosmo y Wanda, chico Bestia y Raven... Hay muchas más opciones para hacer en pareja. Si te gusta la diversión, en México causarás risas como Ludovico y Federica P. Luche. Si prefieres algo clásico, los vampiros nunca fallan.

Disfraces entre amigos

Lo primero que tienes que saber es entre cuántos amigos planeas disfrazarte, pues eso te ayudará a saber qué conviene mejor.

Ya sea un grupo pequeño o grande de amigos, hay varias opciones, donde lo importante es que todos elijan la misma temática como por ejemplo monstruos clásicos o fantasmas.

También puedes elegir un grupo icónico de la cultura pop como los personajes de Toy Story, Mario Bros, las emociones de Intensamente, los vengadores (o superhéroes en general), la pandilla de Scooby Doo o hasta de los animatrónicos de Five Nights At Freddy’s.

Las opciones para disfrazarse son bastante amplias y lo principal a tomar en cuenta es que elijas disfraces que vayan bien con el estilo de tus amigos y se sientan cómodos para divertirse este Halloween 2025.