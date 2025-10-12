FOTOS de uñas para Halloween 2025, los diseños en tendencia

En la spooky season, uno de los detalles que no pueden faltar son los diseños de uñas que lucir junto con nuestros disfraces o solo para abrazar la temporada de Halloween con elementos que nos hagan entrar en ambiente de terror y diversión.

Las opciones son amplias para llevar unas uñas en tendencia para Noche de Brujas. Ya sea que busques efectos como el popular ojo de gato, stickers especiales, cortes cuadrados o stilletos, te compartimos fotos de uñas para Halloween que te van a encantar.

Fotos de uñas para Halloween

Fantasmitas

Un clásico que nunca pasa de moda es el usar fantasmitas para decorar las uñas. Hay varias maneras en las que puedes incluir a estos seres en tus uñas que varían en complejidad.

Lo más sencillo sería usar un sticker. La tendencia principal destaca por utilizar la imagen en el centro de la uña y crear la ilusión de que tiene un marco. El resultado es tierno, llamativo y muy popular.

Otra de las opciones en tendencia es utilizar el efecto ojo de gato en las uñas para hacer fantasmas. Para esto, tu manicurista debe tener un poco de habilidad para que el mismo quede de la mejor manera. Si bien lo clásico es blanco y negro, puedes llevarlo también a otro tono del efecto.

Como alternativa si te gusta algo un poco más arriesgado es llevar las uñas a su versión más expresiva, con detalles de relieve que hagan que el fantasmita cobre vida. Algunos incluyen ‘lágrimas’ rojas, lo que es mucho más intenso y ofrece un estilo más.

Vitrales

Uno de los efectos más populares por su estética delicada el el vitral, que permite que tu uña tenga un color definido pero luzca transparente. Este efecto puede lucir increíble si buscar unas uñas estilo gótico que simulen un vitral, ¡muy vampiresco!

Fotos de uñas para Halloween. ı Foto: Especial

Como otra opción que es un poco más tierna, puedes acudir al efecto halo con líneas delicadas en la parte frontal, lo que hará lucir una especie de vitral pero en una versión más juvenil y menos seria, por lo que es ideal si tienes un estilo más casual.

Telarañas

Otra opción para lucir uñas increíbles para Halloween es utilizar las clásicas telarañas. Puedes recurrir al blanco o al negro, o si quieres experimentar, utiliza un tono neón y dale contraste con un tono oscuro, ¡hay muchas opciones!

Uñas cortas para Halloween ı Foto: Pinterest

Payasitos

Si quieres un estilo más excéntrico, puedes llevar varios colores en tus uñas. Sin duda alguna, esta sería una opción que te permite experimentar con una temática específica, donde una vez más, debe haber talento en tu manicurista para lograr un resultado ideal.

Stickers

Para una versión muy sencilla y rápida de uñas para Halloween, puedes usar stickers de diferentes, de varios tipos, para poder lucir unas uñas con todo el estilo minimalista y de Noche de Brujas.