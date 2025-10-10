Casas del terror en la CDMX que pondrán a prueba tu valentía este octubre

Llegó Octubre y con él, la oportunidad de disfrutar de actividades especiales de la temporada que nos preparen para dos de las celebraciones más esperadas del año, Día de Muertos y Halloween.

Te compartimos dos recomendaciones de casas del terror que seguro vas a disfrutar si eres amante del misterio, la adrenalina y quieres pasar un rato lleno de diversión espeluznante. Ambas cuentan con cinco niveles de miedo, para que decidas si quieres un momento divertido de sustos o tener pesadillas en la noche.

La Casa del Terror de Blumhouse

En el sótano uno del centro comercial Encuentro Oceanía, se encuentra la casa del Terror de Blumhouse, un espacio que reúne actividades divertidas y momentos que te harán sentir dentro de una auténtica película de horror.

La casa se compone de diferentes zonas, una más aterradora que la otra. La primera parte es la Cámara de Gritos, donde tendrás que liberar a la ‘final girl’ que llevas dentro para pedir auxilio o convertirte en la próxima presa.

Después, en la Sala de Fotos encontrarás escenarios en los que las historias más inquietante del estudio cobran vida, como M3GAN, La Purga y Black Phone 2. Podrás capturar las mejores selfies para la temporada.

Finalmente, llega el momento más escalofriante: la Casa del Terror. El espacio está ambientado en un antiguo hospital psiquiátrico, con retratos antiguos, telarañas, miembros colgantes y personajes que acechan en cada rincón.

Fechas: Viernes, sábados y domingos, del 3 de octubre al 3 de noviembre.

Horarios: De las 15:00 a las 20:00 horas

Ubicación: Av. del Peñón 355, Moctezuma 2da Secc, Venustiano Carranza, 15530 Ciudad de México, CDMX.

Acceso: Gratuito, en la compra mínima de 100 pesos dentro de la plaza, válido para dos personas.

La Casa del Terror: Torture

En el primer piso de la plaza Manacar se encuentra La Casa del Terror Torture, donde nos adentramos a un lugar donde se reúnen seres malvados que acechan en los rincones y no dudarán en atacar cuando menos lo esperas.

Con una ambientación de una casa antigua, nos adentramos en espacios tenebrosos donde entre la bruma, acechan payasos, el mismísimo diablo e incluso un hombre con una sierra que te persigue mientras el ruido a tus espaldas te provoca escalofríos.

Fechas: Viernes, sábados y domingos, del 10 al 19 de octubre.

Horarios: De las 15:00 a las 20:00 horas

Ubicación: Av. Insurgentes Centro 1457, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03920 Ciudad de México, CDMX

Acceso: Gratis al comprar mínimo 100 pesos dentro de la plaza en cualquier establecimiento.

Ha llegado la temporada perfecta para los fans de lo macabro y visitar las casas del terror son un plan que no te puede faltar en esta temporada previa a la Noche de brujas.