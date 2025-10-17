La nueva era masculina; estos son los tratamientos para ellos en la clínica estética para hombres CDMX

Por años, los procedimientos estéticos se asociaban principalmente con mujeres. Sin embargo, esto está cambiando. Más hombres buscan verse bien, sentirse seguros y cuidar su imagen. Por eso surge New Concept Clínica Exclusiva para Hombres, un lugar de lujo que transforma la estética masculina en México.

Ubicada en Paseo de las Palmas 936, en la Ciudad de México, New Concept está diseñada para hombres que buscan resultados reales y naturales, sin recurrir a cirugías ni largos procesos de recuperación. Ofrece tecnología avanzada, atención personalizada y discreción en un ambiente elegante, privado y seguro, cumpliendo con todas las normas profesionales.

Antes de cualquier procedimiento, la clínica realiza una valoración médica personalizada para determinar el tratamiento más adecuado, garantizando resultados naturales, seguros y completamente adaptados a las necesidades de cada paciente.

Inauguración de New Concept, clínica exclusiva para hombres en CDMX ı Foto: Especial

Este lugar “es un espacio diseñado exclusivamente para el hombre contemporáneo que desea cuidar su imagen sin perder naturalidad, con tratamientos rápidos, seguros y de efecto inmediato”, explica el Dr. Jair Velázquez, especialista en Medicina Estética y Urología Estética Masculina.

¿Qué tratamientos encontrar en la clínica de belleza para el hombre?

El centro ofrece una amplia gama de tratamientos faciales y corporales sin cirugía, entre ellos rejuvenecimiento, definición de mentón y mandíbula, perfilamiento de nariz, corrección de ojeras, aumento de pectorales, modelado de glúteos y definición de pantorrillas. Todos los procedimientos utilizan ácido hialurónico alemán Genefill, un material premium, 100 por ciento biocompatible y reversible, con resultados naturales y visibles desde la primera sesión.

Tratamiento facial en clínica para hombres ı Foto: Especial

Su tratamiento estrella, el engrosamiento peneano no quirúrgico, se realiza mediante la aplicación controlada de ácido hialurónico con técnica alemana, logrando una apariencia estética más armoniosa y natural al tacto. El procedimiento dura menos de una hora, ofrece resultados inmediatos y no requiere recuperación. Previamente, se realiza una valoración médica exhaustiva, donde se explican los alcances, cuidados y expectativas del tratamiento.

La clínica trabaja en alianza con BioScience GmbH, laboratorio alemán reconocido internacionalmente por desarrollar Genefill, un relleno dérmico certificado por la ISAPS y con aval de la Cofepris en México, garantizando calidad, seguridad y resultados de alto nivel.

Cada aspecto del lugar, desde el acceso privado hasta las áreas de atención, está diseñado para ofrecer confianza, discreción y comodidad. Los espacios y equipos siempre se mantienen esterilizados y controlados, cumpliendo con los estándares de la estética profesional actual.

Con su apertura, New Concept Clínica Exclusiva para Hombres coloca a la Ciudad de México en la tendencia internacional de espacios premium dedicados únicamente a la estética masculina, ofreciendo una nueva forma de cuidar la imagen personal con estilo, tecnología y total confidencialidad.