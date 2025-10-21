¿Quién es Grace Wales Bonner? Nueva directora creativa de Hermès

Hermès anunció el nombramiento de la diseñadora británica Grace Wales Bonner como la nueva directora creativa de moda masculina de la marca de lujo, un nombramiento que acaparó los titulares en el mundo de la mida.

El codiciado puesto en Hermès lo tenía la legendaria diseñadora francesa Véronique Nichanian. Ahora, el puesto ha sido tomado por Grace Wales Bonner, de 35 años de edad.

"Me siento profundamente honrada de que se me haya confiado el papel de director creativo de Hermès Menswear. Es un sueño realizado emprender este nuevo capítulo, siguiendo un linaje de artesanos y diseñadores inspirados. Deseo expresar mi gratitud a Pierre-Alexis Dumas y Axel Dumas por la oportunidad de llevar mi visión a esta casa mágica“, escribió en una publicación de Instagram.

Por su parte, Pierre-Alexis Dumas comentó: “Estoy muy contento de dar la bienvenida a Grace a la familia de directores artísticos de Hermès. Su visión de la moda, la artesanía y la cultura contemporáneas contribuirá a dar forma al estilo masculino de Hermès, fusionando el legado de la casa con una mirada segura al presente“.

¿Quién es Grace Wales Bonner?

Grace Wales Bonner es una diseñadora de moda inglesa nacida en 1990. Sus diseños combinan ropa deportiva, sastrería y una amplia investigación cultural.

Su trabajo se inspira principalmente en sus raíces inglesas y jamaiquinas. Ha ganado varios premios por sus creaciones, desde el LVMH Young Designer Prize en 2016 hasta el CFDA International Men’s Designer of the Year en 2021.

Su colección debut se presentó en 2015 en la Fashion East de Londres. Wales Bonner continuó mostrando sus colecciones en Londres, hasta que fue invitada como diseñadora invitada de Pitti Uomo en Florencia, Italia, para la presentación de la colección Primavera Verano 2023 de la marca.

La diseñadora lleva un tiempo creando su espacio en el mundo de la moda masculina con su marca homónima que creó en 2014, tras ser egresada del Central Saint Martins. También ha destacado al colaborar con marcas de ropa y calzado deportivos de renombre.