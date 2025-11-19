De la caja con botones al hogar inteligente: La evolución de la televisión

LA EVOLUCIÓN de la televisión refleja los avances tecnológicos de la humanidad.

Cada 21 de noviembre el mundo conmemora el Día Mundial de la Televisión, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el impacto del medio en la formación de la opinión del público y la difusión de información a escala global.

Lo que nació como una “caja gigante con botones” que reunía a la familia frente a la emisión en blanco y negro, hoy se ha transformado en un centro neurálgico del hogar conectado: pantalla, parlante, centro de control y puerta de entrada a mundos enteros en streaming.

EL TIP: AL ELEGIR una nueva televisión para tu sala, considera un modelo que se adapte a lo que quieres ver, así como al espacio para una mejor optimización de la imagen.

En sus primeras décadas la televisión sirvió principalmente como ventana a hechos colectivos: noticias, partidos, telenovelas y programas en vivo que configuraban rituales familiares. Con la llegada del color, los avances en resolución y la miniaturización electrónica, la experiencia se volvió más inmersiva, pero la transformación más radical ha venido en los últimos 10 años: la pantalla dejó de ser un mero receptor pasivo para convertirse en un nodo inteligente que integra aplicaciones, ser vicios y controles del hogar. Hoy muchas TV permiten encender la lavadora, checar cámaras, reproducir música y hasta pagar servicios directamente desde la pantalla.

Ese paso hacia la inteligencia tiene dos motores claros: hardware más potente (mejor procesamiento, paneles y sensores) y software con Inteligencia Artificial que optimiza imagen, sonido y recomen daciones. Las televisiones actuales escalan contenidos de menor resolución, ajustan brillo y contraste según la habitación y priorizan diálogos en entornos ruidosos —funciones que antes requerían menús y ajustes manuales—. Estas mejoras no sólo buscan una imagen “más bonita”, sino una experiencia más cómoda e integrada.

Paralelamente, la forma de consumir video cambió por completo: la fragmentación del contenido y la explosión de plata formas de video bajo demanda colocaron al streaming como importante protagonista del mercado.

Aunque los números fluctúan por fuentes y momentos, los líderes globales mantienen millones de suscriptores: servicios como Netflix, Prime Video y Disney+ concentran grandes audiencias y siguen compitiendo por contenido cada vez más exclusivo y experiencia.

EL DATO: EXPERTOS señalan que la siguiente revolución de los televisores será gracias a la implementación de la realidad virtual.

Según diversas recopilaciones de da tos de mercado, la plataforma Netflix mantiene la mayor base de suscriptores globales, seguido por otros gigantes que suman cientos de millones de usuarios. El crecimiento del streaming no ha significado la desaparición inmediata de la TV tradicional, pero sí una erosión constante. Estudios recientes muestran que la pro porción de hogares con cable o satélite ha disminuido; por ejemplo, encuestas sobre hábitos de consumo señalan una caída notable en los últimos tres años en suscripciones lineales, principalmente entre audiencias jóvenes, que prefieren plataformas a la carta y contenidos cortos en redes sociales.

Esto forzó a la industria a repensar modelos: surgieron ofertas con anuncios, paquetes híbridos y la monetización de la audiencia a través de publicidad programática y formatos personalizados.

La convergencia entre anuncios e inteligencia artificial también está reconfigurando el ecosistema. Informes sectoriales prevén que la publicidad en formatos digitales y en pantallas conectadas continuará ganando peso en los ingresos del sector, impulsada por algoritmos que permiten segmentar audiencias con mayor precisión y medir resultados. PwC, entre otros observadores, proyecta un crecimiento sostenido del mercado del entretenimiento y medios en los próximos años, con la publicidad digital como motor clave.

90.2% De los hogares en México cuentan con un televisor

Pero el panorama también enfrenta tensiones: la fragmentación de servicios incrementa la fricción para el usuario (múltiples suscripciones, contraseña y distintas apps) y ha desatado respuestas empresariales como las recientes medidas contra el compartido de cuentas y la decisión de algunas compañías de priorizar métricas de ingresos por sobre el conteo público de suscriptores.

Estas estrategias buscan sostener la rentabilidad en un mercado maduro, pero competitivo, y al mismo tiempo, empujan a las plataformas a ofrecer bundles, publicidad o servicios combinados para retener audiencias.

En el terreno tecnológico las pantallas siguen innovando: desde puntos cuánticos y LED azules que prometen fidelidad de color y mayor durabilidad, hasta paneles microled y soluciones enrollables que proponen nuevas formas de integrar la TV al diseño del hogar.

A su vez, la integración con ecosistemas domésticos (SmartThings, HomeKit y Google Home) transforma la televisión en un hub central: no sólo mostramos con tenido, sino que supervisamos, controlamos y recibimos notificaciones de todo lo conectado en la casa.

¿QUÉ ESPERAR EN EL CORTO PLAZO?

Tres líneas marcadas emergen con fuerza: más IA en la experiencia del usuario (mejor escalado, recomendaciones más relevantes y ajustes automáticos de imagen y sonido); publicidades más personalizadas que respaldarán el financia miento de contenido y reducirán la carga del pago directo por usuario; mayor sinergia entre dispositivos: televisiones que actúan como panel de control para el hogar inteligente.

La televisión, en esencia, se mantiene como el “centro de reunión”: ahora lo hace con más datos y personalización.