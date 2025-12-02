Skill Tracks: la nueva herramienta con IA de Coursera para transformar el aprendizaje

Para los estudiantes que buscan obtener más conocimientos y mejorar sus formas de aprendizaje para ingresar al mundo laboral, Coursera, la plataforma líder mundial en aprendizaje en línea, lanza Skill Tracks, una nueva herramienta que utiliza la inteligencia artificial para mapear con precisión las relaciones entre empleos, las habilidades requeridas y el contenido de aprendizaje disponible en la plataforma.

El objetivo principal de esta renovación es asegurar que tanto estudiantes como organizaciones puedan cerrar las brechas de habilidades rápidamente, proporcionando rutas de estudio altamente enfocadas que impulsen las competencias más demandadas en el futuro empresarial. Actualmente están disponibles cuatro Skill Tracks; Software y Producto, TI, Datos y GenIA, y próximamente se añadirán más.

Marni Baker Stein, directora de contenido de Coursera ı Foto: Especial

La IA como respuesta a la crisis de habilidades

Según el informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial 63% de los empleadores considera que la falta de habilidades es el mayor obstáculo para la transformación empresarial. Sumando a esto que casi 6 de cada 10 trabajadores necesitan recapacitarse en los próximos cinco años. Por ello, con Coursera Skill Tracks los líderes podrán garantizar que sus equipos cuenten con las habilidades necesarias para impulsar la innovación, productividad y retención.

Marni Baker Stein, directora de contenido de Coursera, en conferencia de prensa ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

“La IA también ayuda a nuestros creadores de contenido a mantenerse al día, no sólo para comprender cómo están evolucionando las herramientas y habilidades en sus áreas de especialización, sino también para incorporar a sus cursos pedagogías de gran impacto, como el diálogo, los juegos de rol, los laboratorios o los proyectos, sin tener que dedicar meses y meses a ello”, afirmó Marni Baker Stein en entrevista con La Razón de México.

A diferencia de los cursos en línea tradicionales, en Coursera no deberás preocuparte por la falta de habilidades, pues gracias a sus nuevas herramientas podrás tener una mejor experiencia de aprendizaje que además de tener contenido de primer nivel de los principales líderes de la industria y universidades, los líderes de aprendizaje pueden personalizar Skill Tracks con su propio contenido, garantizando la alineación con herramientas, flujos de trabajo y prioridades comerciales de sus organizaciones.

“Las empresas están implementando nuevas tecnologías a un ritmo que supera el de sus empleados y necesitan soluciones de aprendizaje adaptables y personalizadas”, afirmó Greg Hart, director ejecutivo de Coursera.

Características de Coursera Skill Tracks:

Experiencia de aprendizaje a medida

Certificaciones rigurosas y verificables

Información en tiempo real y alineación con los objetivos comerciales

Coursera, plataforma de aprendizaje ı Foto: Especial

“Uno de los mayores problemas de toda la educación, de todo el aprendizaje, es que nunca hemos sido capaces de personalizarlo según las necesidades individuales de los alumnos. Lo único que podemos hacer es esforzarnos al máximo para ofrecer un curso, una clase, una evaluación, y esperar que un pequeño porcentaje de alumnos apruebe”, destacó Marni Baker Stein, directora de contenido de Coursera, en entrevista con La Razón de México.

Baker resalta que este ha sido un problema, ya que incluso los alumnos llegan a creer que no pueden hacerlo debido a que no hay ninguna ayuda personalizada para que puedan mejorar en lo que sea que esté haciendo el estudiante.

“Lo que me entusiasma de la IA es que finalmente nos permite proporcionar asistencia personalizada y oportuna a todos los que intentan aprender cualquier cosa”, añadió la directora de contenido de Coursera.