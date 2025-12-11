ÍCONOS: once fragancias inspiradas en el patrimonio cultural de México

El Museo del Perfume presenta ÍCONOS, una colección de perfumería de autor integrada por once fragancias exclusivas inspiradas en la riqueza cultural, gastronómica, histórica y natural de diez estados de la República Mexicana. Este proyecto fusiona investigación, creatividad y memoria colectiva para ofrecer aromas que representan el territorio, la identidad y el patrimonio de México.
Una línea que convierte la cultura en aroma
La colección ÍCONOS nace de la combinación de elementos culturales, geográficos, gastronómicos y naturales de cada región. Tras un proceso de investigación minuciosa y diseño creativo, se han desarrollado fragancias que no solo destacan por su calidad y originalidad, sino que rinden homenaje a la diversidad cultural mexicana y contribuyen a su difusión a nivel nacional e internacional.
Cada perfume está inspirado en un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, integrando ingredientes, narrativas y sensaciones características de cada territorio.
ÍCONOS representa un puente entre el patrimonio cultural y la experiencia sensorial. Cada fragancia es una historia, una memoria y una invitación a que las personas habiten los territorios desde el aromaMarcela Herbert, Gerente General del Museo del Perfume
Las once fragancias de ÍCONOS
A continuación, la colección completa con la inspiración cultural y la construcción olfativa de cada perfume:
CAMPECHE — “Manglar”
- Minimalista, refrescante y sereno; evoca el puerto marino y la flora tropical.
- Notas: jazmín sambac, limón, frutas tropicales, notas acuosas, hojas verdes, franchipán, cedro, ambroxan, almizcle.
- Inspiración UNESCO: Ciudad histórica fortificada de Campeche (1999), Calakmul (2002/2014).
PUEBLA — “Talavera”
- Ambarado contemporáneo, cálido y especiado; inspirado en la tradición culinaria poblana y su legado artesanal.
- Notas: cardamomo, pimienta, elemi, ciprés, cedro, bálsamo de Tolú, chocolate, cacao, almizcle, ámbar, vainilla, benjuí.
- Inspiración UNESCO: Centro histórico de Puebla (1987).
QUERÉTARO — “Arcada”
- Sereno, contemplativo y elegante; representa la vida queretana y su dimensión espiritual y gastronómica.
- Notas: pimienta, ciprés, bayas de enebro, uva, manzana, iris, jazmín, osmanthus, ámbar, almizcles, sándalo, pachuli.
- Inspiración UNESCO: Zona de monumentos históricos (1996), Misiones franciscanas (2003).
MORELIA — “Monarca”
- Especiado y cálido; enfatiza el sincretismo de la región y la profundidad histórica de la ciudad.
- Notas: cardamomo, pimienta, canela, nuez moscada, vainilla, cacao, copal, madera, acorde de cacahuate, haba tonka.
- Inspiración UNESCO: Centro histórico de Morelia (1991).
XOCHIMILCO — “Xochitl”
- Frutal, acuoso y vibrante; inspirado en las chinampas y la historia ancestral de la región.
- Notas: semillas de zanahoria, fruta cristalizada, cardamomo, menta, notas acuosas, flor de naranjo, nopal, pachuli, almizcle.
- Inspiración UNESCO: Zona chinampera de Xochimilco (1987).
OAXACA — “Alebrije”
- Especiado y gourmand; atrevido, artístico y profundamente cultural, inspirado en sus moles, artesanías y tradiciones.
- Notas: naranja amarga, chiles, orégano, incienso, pimienta, hojas de aguacate, mole oaxaqueño, canela, clavo, cacao, mezcal, cipriol, maderas, almizcle, musgo.
- Inspiración UNESCO: Centro histórico y Monte Albán (1987); Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla (2010).
TLACOTALPAN — “Carnaval”
- Acuoso, frutal y festivo; inspirado en los colores y alegría de esta ciudad ribereña.
- Notas: mango, nanches, tepache, notas saladas, sándalo, vetiver, ámbar.
- Inspiración UNESCO: Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan (1998).
ZACATECAS — “Bufa”
- Profundo, maderoso y sensual; evoca la cantera rosa, la historia minera y el carácter de la ciudad.
- Notas: maderas antiguas, cedro, pachuli, ciste ladan o, ámbar gris, almizcle, bergamota, cardamomo, canela, rosa, cuero, sándalo.
- Inspiración UNESCO: Centro histórico de Zacatecas (1993).
GUANAJUATO — “Cervantino”
- Verde, cítrico y aldehídico; fresco e intelectual, inspirado en la tradición minera y artística del estado.
- Notas: almizcle blanco, notas terrosas, mandarina, naranja, pino, pachuli, notas aldehídicas y verdes.
- Inspiración UNESCO: Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes (1988).
CIUDAD DE MÉXICO — “Mexica”
- Gourmand, afrutado y cítrico; urbano, creativo y narrativo.
- Notas: acorde lactónico, maíz, davana, chabacano, ciruela, pimienta rosa, rosa, flor de naranjo, vainilla, benjuí, maderas.
- Inspiración UNESCO: Centro histórico de la Ciudad de México (1987).
SAN MIGUEL DE ALLENDE — “Crisol”
- Dulce, frutal y moderno; un encuentro de culturas con inspiración gastronómica.
- Notas: lima, mandarina, toronja, frutos rojos, notas verdes, notas marinas, caramelo, vainilla, ámbar, almizcle.
- Inspiración UNESCO: San Miguel y santuario de Atotonilco (2008).
ÍCONOS no es solo una colección; es un recorrido emocional que transforma la geografía, la historia y la memoria en aromaAriadna Casas, Curadora del MUPE
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT