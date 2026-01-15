El festival culinario que reivindica a las cocineras mexicanas

Por primera vez, la comida tradicional mexicana llega a un escenario de gran aforo con reglas claras, voz al centro y un objetivo medible: convertir el aplauso en estructura. Así es Fogones de México 2026, festival que reunirá a 32 Cocineras Tradicionales —una por cada estado— del 16 al 18 de enero en Campo Marte de la Ciudad de México, con 96 platillos preparados en el sitio y un sistema de participación que pone el foco en el trabajo, pago y comunidad.

El Dato: Recorre primero los pabellones, ya que tendrás 32 opciones

de cocina, de las cuales tu boleto es válido para 8 platillos.

La iniciativa nace de un diagnóstico incómodo; las cocineras han sido durante años la narrativa perfecta para folletos turísticos, ferias y festivales, pero rara vez para contratos laborales. “Me encontré muchas cosas que no están bien dentro de las cocinas mexicanas… hay mucha desigualdad. Yo les llamo que las usan de muñequitas de metal”, dijo Luis Llanos, fundador de Fogones MX y director del festival, en entrevista con La Razón.

Cocineras tradicionales que serán parte del festival culinario. ı Foto: FogonesMx

El proyecto surge tras años de un recorrido territorial. “Este trabajo lleva desde 2018… atravesar el país me llevó a ver que a las cocineras, observando que las llevan a eventos, pero no les dan el peso que deben tener”, explicó. Frente a esa realidad, Llanos cristalizó una propuesta: “Transformar las cocinas tradicionales en un motor económico que ayude a la reconstrucción del tejido social mediante la autonomía económica de las comunidades”.

Cocineras tradicionales que serán parte del festival culinario. ı Foto: FogonesMx

Fogones de México no se presenta como un festival gourmet ni como un escaparate exótico, sino como un dispositivo cultural con criterios de selección. “No existe una definición oficial de qué es una cocinera tradicional, así que tuvimos que elaborar una”, relató Llanos. Su equipo creó una metodología que exige dos condiciones: conocimiento oral heredado por al menos dos generaciones y reconocimiento comunitario comprobable. El resultado: una representación nacional real y no simplemente decorativa.

El público podrá trazar un recorrido culinario del sur al norte, con música diurna y actividades participativas como elaboración de tortillas, molienda de maíz, pabellones de cacao y artesanías. El boleto de $599 incluye ocho degustaciones, acceso cultural y showcases musicales, con un aforo estimado entre diez y treinta mil asistentes durante los tres días.

Cocineras tradicionales que serán parte del festival culinario. ı Foto: FogonesMx

Pero el elemento que lo diferencia no sucede en Campo Marte de la Ciudad de México, sino después. Fogones forma parte del programa Ecosistema Fogones MX –Desarrollo de las Cocinas Mexicanas 2026–2033, cuyo eje es la instalación de Escuelas de Cocina Tradicional en territorio, operadas por las propias cocineras. La meta: una red nacional de 32 escuelas, iniciando con Morelos, Veracruz, Tlaxcala y Chiapas.

“La idea es que las cocineras sean las dueñas y directoras, no trabajadoras subordinadas. Que el conocimiento no se folclorice, sino que genere ingreso y continuidad”, subrayó Llanos.

En Fogones hay música, pero la narrativa está clara: el escenario principal es la estufa. “La gente va a poder descubrir qué se come desde Chiapas hasta Tijuana… conviviendo con las cocineras, entendiendo cómo cocinan y qué presentan”, concluyó el director.

Cocineras tradicionales que serán parte del festival culinario. ı Foto: FogonesMx

El proyecto ya piensa en tres ediciones anuales: una nacional, una capitalina y una internacional. Entre las Cocineras confirmadas en esta edición, se encuentran: Nora Estrada (Xochimilco), Mariana Rosales (Iztapalapa), Rosa Cecilio (Oaxaca), Bárbara Montiel (Estado de México) y Adrián Díaz (San Luis Potosí), quienes son parte de la representación nacional que cocinará durante los tres días del festival.

NO TE PUEDES PERDER:

La zona de artesanías, donde podrás encontrar grandes tesoros.

Alguno de los talleres que se impartirán para conocer más acerca de cocina.

Los conciertos también están incluidos, así que consulta la cartelera por día, para que tengas una experiencia completa.

FOGONES DE MÉXICO

DÓNDE: Zona Restaurante del Campo Marte, Ciudad de México

CUÁNDO: 16, 17 y 18 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

COSTO: 599 pesos. Incluye 8 degustaciones, Pabellones interactivos y Showcase musical.