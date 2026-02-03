Probióticos: Aliados clave del sistema digestivo y la salud integral

CONSUMIRLOS con frecuencia, fortalecen las defensas de la mucosa intestinal.

Un sistema digestivo sano es primordial para mantener buena salud, pues de acuerdo con los especialistas el intestino es donde se concentra 80 por ciento de la actividad inmunitaria, por eso es importante consumir alimentos y microorganismos benéficos que contribuyan a su buen funcionamiento como los probióticos.

De acuerdo con el National Institutes of Health, los probióticos actúan principalmente en el aparato digestivo, donde pueden afectar el microbioma intestinal, el cual está formado por muchos microorganismos, en su mayor parte bacterias, que viven principalmente en el intestino grueso. Cuando una persona come o bebe suficientes probióticos, éstos le ayudan a proteger el aparato digestivo de microorganismos nocivos, a mejorar la digestión y la función intestinal.

El Tip: estas bacterias también fabrican nutrientes esenciales como las vitaminas de los grupos B y K.

Estos microorganismos ayudan contra el síndrome del colon irritable, así como al estreñimiento y aceleran el tratamiento de algunas infecciones intestinales.

También, pueden ayudar a absorber mejor determinados nutrientes. Esto puede estimular el sistema inmunitario para combatir enfermedades e infecciones al destruir las bacterias nocivas.

Por ejemplo, una investigación llamada “El papel beneficioso del probiótico Lactobacillus en las enfermedades respiratorias” señala que algunas especies de Lactobacillus, poseen una excelente capacidad inmunomoduladora y pueden aliviar los síntomas de enfermedades respiratorias como infecciones del tracto respiratorio en estudios con animales y en ensayos clínicos.

El Dato: Para que un cultivo realmente funcione, debe cumplir tres condiciones: Resistencia: sobrevivir al ácido del estómago. Adhesión y una dosis suficiente.

Por otra parte, los probióticos, según investigaciones en primeras fases, podrían tener numerosos beneficios para la piel. Ayudarían a regular las respuestas inflamatorias, reduciendo las afecciones de la piel como la rosácea, el acné y la psoriasis. Los probióticos podrían ayudar a mantener la piel hidratada, disminuyendo así los problemas de resequedad.

Estudios experimentales sugieren que los probióticos pueden tener beneficios cardiovasculares. Una investigación publicada en la National Librery of Medicine señala que la evidencia acumulada demuestra que los probióticos reducen el colesterol LDL, además de disminuir la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre y el índice de masa corporal. Los investigadores han estado estudiando si estos microorganismos pueden ser eficaces como un suplemento dietético para mejorar la salud del corazón.

Los probióticos se pueden encontrar en algunos alimentos fermentados, por ejemplo el yogur es la fuente de probióticos natural por excelencia, para hacerlo se requieren de base bacterias como Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, encargadas de fermentar la lactosa en el ácido láctico.

El kéfir es un producto lácteo similar al yogur líquido, pero éste contiene hasta tres veces más microorganismos que los yogures estándar. Entre las especies de bacterias que se encuentran vivas en el kéfir destacan Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus helveticus y Lactobacillus casei, entre otras.

La kombucha es una bebida fermentada hecha con té, azúcar, bacterias y levaduras. Favorece la salud del sistema inmunitario y previene el estreñimiento.

