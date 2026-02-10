Restos en fosa sí son de los mineros desaparecidos; exige industria seguridad

Identifican a 5 mineros y se trabaja en restos de otros 5

Los cuerpos sin vida de cinco trabajadores de la industria minera, que fueron secuestrados junto con cinco de sus compañeros el pasado 23 de enero, en el municipio de Concordia, Sinaloa, fueron identificados ayer por las autoridades federales, las cuales tomaron el caso.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República dio cuenta de que, como parte de “la investigación iniciada por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de Sinaloa, la FGR, en coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad El Verde, del municipio de Concordia”.

Agregó que el resultado fue posible gracias al trabajo llevado a cabo por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales, en el sitio mencionado, “donde fueron hallados otros cinco cuerpos en los que se trabaja en su identificación”.

TE RECOMENDAMOS: Amor sin clichés Citas memorables para celebrar este 14 de febrero

4 personas, se menciona, han sido detenidas por este caso

A finales de enero se dio a conocer que 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp. fueron secuestrados por sujetos armados mientras se hospedaban en la zona serrana del municipio de Concordia, en Sinaloa. La semana pasada fue localizada una fosa clandestina en la que fueron encontrados los restos de 10 personas. Este hallazgo fue posible gracias a la detención de personas presuntamente involucradas en los hechos.

Aunque no reveló sus identidades, la FGR dijo que los cuerpos en los casos en que ya fueron identificadas las víctimas serán trasladados a los estados de Zacatecas en dos casos, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Sin embargo, el domingo pasado se dio a conocer que los primeros tres cuerpos identificados corresponden a José Ángel Hernández Vélez, de 37 años; de Ignacio Aurelio Salazar Flores —ambos originarios del estado de Zacatecas—y de José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario del estado de Guerrero.

De acuerdo con medios locales de Sonora, sus familiares dieron a conocer ayer lunes que fueron identificados dos trabajadores más y uno de ellos correspondería a José Antonio Jiménez Nevarez, originario de Sonora, mientras que se desconoce el nombre del minero originario de Chihuahua.

La compañía canadiense Vizsla Silver Corp., en la que prestaban sus servicios los trabajadores, confirmó la muerte de trabajadores que fueron secuestrados en la sierra de Sinaloa, expresó sus condolencias a las familias y se dijo “devastada” por la trágica pérdida de vidas.

En un comunicado, el presidente y director ejecutivo de Vizsla, Michael Konnert, comentó: “Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia. Nos centramos en la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante estos momentos increíblemente difíciles”.

Además, a través de un comunicado, el sector minero unido, a través de la Cámara Minera de México (Camimex), lamentó la confirmación del deceso de sus compañeros mineros privados de la libertad y exigió el “fortalecimiento de las investigaciones y la garantía de seguridad”.

“Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que transcienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, señaló.

También pidió que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de los mineros que siguen desaparecidos y así puedan regresar a casa con sus familias.

En el mismo tono se expresó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), la cual lamentó el asesinato de los trabajadores y exigió a las autoridades la aplicación de la ley y garantías de seguridad.

“Lamentamos nuestro más profundo pesar por la localización sin vida de mineros que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa. Exigimos que no quede impune este hecho que enluta al sector minero, y a la sociedad en su conjunto, y que se intensifiquen los esfuerzos para la localización de los mineros que aún permanecen desaparecidos”, dijo en un comunicado.

Acerca del tema, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, resaltó que la FGR atrajo la investigación del caso y será la instancia federal la que difunda información oficial.

“Ellos son los que tienen la información… Nosotros, como gobierno, no podemos dar una información porque interferimos en lo que es la responsabilidad en este caso del gobierno federal”, expresó.

El mandatario afirmó que cualquier dato que circule fuera de los canales oficiales podría tratarse de versiones provenientes de familiares u otras fuentes no confirmadas, por lo que evitó validar cifras o avances.

“No tenemos mayor información sobre esto y sólo especularíamos, y no nos corresponde hacerlo”, dijo.

También subrayó que se continúa con operativos específicos con elementos del Ejército, células de inteligencia, aviones y helicópteros que siguen trabajando por tierra y por aire. Además, el Gobierno estatal mantiene atención a familiares de los mineros que siguen desaparecidos.

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó ayer mismo el arribo a suelo zacatecano de los restos de los dos mineros privados de la vida en Sinaloa y cuyos restos serán trasladados con sus familias.

Se investiga causa del plagio, señala Claudia

› Por Yulia Bonilla y Alan Gallegos

EL HALLAZGO sin vida de cinco de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa fue lamentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que se mantendrán las indagatorias para establecer las causas que generaron este hecho.

“Estamos buscando todo lo que pudo haber hecho, todo lo que pudo haber causado esta situación. Ya el Gabinete de Seguridad tendrá que informarlo, pero lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias y que no vuelva a ocurrir una situación así”, dijo ayer.

El pasado jueves fue localizada una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde han sido localizados restos humanos relacionados con el caso de trabajadores mineros privados de la libertad.

La Preseidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria ratificó que la información se obtuvo de las declaraciones dadas por los detenidos vinculados al caso, cuya captura se supo el fin de semana.

“Hay detenidos en este este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo”, declaró, y mencionó que la instrucción fue que la Secretaría de Gobernación mantuviera contacto con las familias de los mineros.

Descartó que por ahora se haya entablado diálogo con la empresa canadiense para la que trabajan. “No, directamente no (ha dicho algo la minera), no tengo conocimiento si lo hizo en recientes días a Relaciones Exteriores, no me ha comentado. Es una minera canadiense, pero estamos buscando todo lo que pudo haber causado esta situación”, manifestó.