Peña de Bernal, un mágico monolito para escapadas memorables

Peña de Bernal, con su imponente monolito, es un destino inigualable.

A poco más de tres horas de la Ciudad de México se levanta uno de los paisajes naturales más impresionantes del país: Peña de Bernal, enorme formación rocosa que domina el horizonte del pintoresco pueblo de Bernal, en Querétaro. Considerado el tercer monolito más grande del mundo, este gigante de piedra no sólo atrae por su magnitud, sino por la energía, la historia y la oferta turística que se despliega en sus alrededores.

El monolito, formado hace millones de años por actividad volcánica, se alza a más de 350 metros de altura y se ha convertido en el símbolo del lugar. Desde la plaza principal del pueblo se observa imponente, como si vigilara las calles empedradas, las casas de colores y los portales donde se venden dulces típicos, textiles y recuerdos.

La Peña surgió hace unos 8.7 millones de años a partir de un volcán. La lava en su interior se solidificó y, con el tiempo, la erosión eliminó el material exterior. ı Foto: Especial

El Tip: Reserva con anticipación tu hospedaje, ya que durante festivos o fines de semana puede ser escaso.

Una de las actividades favoritas de los visitantes es subir parte del monolito. Aunque sólo escaladores profesionales pueden llegar a la cima, los turistas pueden caminar hasta un mirador natural a través de senderos empedrados que serpentean entre vegetación semidesértica. Durante el trayecto aparecen puestos de antojitos, bebidas tradicionales y artesanías que acompañan el ascenso.

La vista desde los miradores es uno de los momentos más memorables del recorrido: se aprecia el valle queretano, los campos y el pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo.

Aprovecha la ocasión para degustar un buen vino. ı Foto: Especial

Pero Bernal es mucho más que su colosal roca. El destino también es famoso por su gastronomía tradicional. En los mercados y locales abundan las gorditas de maíz quebrado, los nopales preparados de diversas maneras y los tradicionales dulces de leche o de guayaba. Entre los productos más buscados destacan las obleas gigantes, que se venden rellenas de cajeta o pepita.

A pocos kilómetros se encuentra otra de las joyas de la región: la Ruta del Arte, Queso y Vino. Esta zona reúne viñedos y queserías artesanales que se han convertido en parada obligada para los viajeros. Casas vitivinícolas ofrecen recorridos por sus instalaciones, degustaciones y paseos entre los viñedos, donde los visitantes pueden conocer el proceso de producción y disfrutar de catas guiadas.

Pasea por el destino para también apreciar su pintoresca arquitectura. ı Foto: Especial

Asimismo, uno de los momentos más especiales del año ocurre durante el equinoccio de primavera, cuando miles de personas acuden a Bernal vestidas de blanco para “recargarse de energía”. Según la creencia popular, la roca emite una fuerza especial durante ese periodo, por lo que el pueblo se llena de rituales, música y celebraciones.

Además de su misticismo, el lugar también seduce por su ambiente relajado. Caminar por sus coloridas calles es descubrir galerías de arte, cafeterías, terrazas con vista al monolito y tiendas de artesanos que trabajan rebozos, lana y bordados tradicionales que seguro querrás llevar como souvenir.

Para quienes buscan aventura, en los alrededores también se practican escalada, ciclismo de montaña y recorridos en cuatrimoto, actividades que permiten explorar los paisajes semidesérticos de la región y sorprenderte con su fauna y flora únicas.

Al caer la tarde, cuando el sol tiñe de naranja la roca gigantesca, Bernal adquiere un tono y un encanto especial. Las luces del pueblo comienzan a encenderse y los restaurantes ofrecen cenas con vista al monolito, creando una atmósfera íntima que invita a prolongar la estancia.

Entre naturaleza, tradición, vino y misticismo, este rincón queretano demuestra que una escapada puede convertirse en una experiencia completa. La enorme piedra que lo vigila todo no sólo es un monumento natural: es el corazón de un destino nacional que combina historia, cultura y aventura en un mismo paisaje.

IMPERDIBLES

Algunas de las actividades para disfrutar más de tu visita.