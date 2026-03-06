En el marco del Día de la Mujer, la iniciativa del Día del Empoderamiento de las Niñas (Girls Empowerment Day), busca la equidad de las niñas en el deporte, por lo que está diseñada para inspirar, activar y empoderar a las jóvenes.

Por medio de Organización no Gubernamental YMCA, las niñas de secundaria y preparatoria tienen la oportunidad de practicar deportes, conectar con líderes y atletas inspiradoras, y desarrollar un mayor sentido de pertenencia y confianza en sí mismas, de acuerdo con su página oficial.

Abandonar o no tener una vida activa vinculada con actividades deportivas puede conducir a diversos problemas de salud mental, así como al desarrollo de hábitos poco saludables a medida que las niñas transicionan hacia la edad adulta.

8M: impulsan empoderamiento de niñas a través del deporte ı Foto: Yosselin Pérez

Durante la primera edición en México, la directora nacional de Programas Sociales en YMCA México, Jimena Bello compartió su relación como niña en el deporte con las niñas y adolescentes presentes, provenientes de secundarias públicas y privadas, así como de la Casa hogar y Casa Alianza México, durante el evento Girls Empowerment Day.

Cuando era menor “sentía que tenía que demostrar el doble” dijo Jimena, quien compartió que cuando por fin comenzó su vida en el deporte como gimnasta sufrió una lesión, por lo que tuvo que dejarlo de lado.

Jimena Bello apuntó que los espacios para impulsarse y recordarse “que eres suficiente” son necesarios en el desarrollo de las niñas y adolescentes.

Jimena dijo que durante su adolescencia dudaba de si misma, se comparaba, e incluso sentía que lo encajaba, por lo que; dirigiéndose a las adolescentes presentes, les recordó que ellas no se tienen que “hacer pequeña para caber”, y precisó que todo lo que las puede hacer dudar en esta etapa de su vida algún día las va a hacer más fuertes.

8M: impulsan empoderamiento de niñas a través del deporte ı Foto: Yosselin Pérez

Jimena Bello dijo que las niñas abandonan su vida en el deporte entre los 11 y 12 años de edad, esto debido a la falta de impulso, confianza o espacios seguros para que puedan continuar desarrollándose o teniendo una vida activa.

Sostuvo que las niñas necesitan espacios para ellas y para moverse sin miedo, donde el bienestar no sea privilegio y que les de empoderamiento y las deje crecer y fortalecerse; porque “juntas somos más fuertes, juntas tiesas somos una”

“Una niña segura se convierte en una mujer que transforma”, apuntó Jimena Bello, pues aclaró que esto es necesario para que puedan descubrirse e impulsar sus capacidades como niñas y las invitó a liderar el cambio y continuar haciendo las cosas como niñas.

Por su parte, la actriz y activista Eréndira Ibarra dijo que es necesario “impulsar conversaciones importantes y recordar que las mujeres pueden ocupar cualquier espacio con fuerza y valentía”

Compartió que el feminismo es la lucha para las mujeres tengan todos los derechos, y precisó que los feminismos son tan diversos como las mujeres “el feminismo no necesita perfección”, dijo, sino la lucha por el bienestar propio y colectivo.

Habló sobre la violencia que atraviesan las mujeres de manera individual, así como las mujeres que las rodean, y puntualizó que “la rabia” lleva a los cambios de estructura social.

Habló sobre la Ley Olimpia y el derecho al voto, apuntó que “la indignación nos lleva a la acción” y recordó a las adolescentes presentes que la rabia es digna y ayuda a construir un mejor mundo

“Nuestra venganza es ser felices” dijo a las niñas y adolescentes, señalando que no están solas, y que deben correr en libertar, reír y observarse para reconocer el acompañamiento colectivo y saber que no están solas.

Hablando sobre la marcha del 8 de marzo, señaló que esta no solamente sirve para gritar, sino para reconocer que “juntas somos más fuertes”, pues el acompañamiento entre mujeres y ayudar a otras y funciona como una red de apoyo para seguir creciendo en colectividad y comunidad.

Las jóvenes que acudieron pudieron disfrutar de las actividades físicas, de conectividad y recreación organizadas por YMCA, por lo que entre bailes y risas pudieron disfrutar de un espacio en compañía de sus compañeras y niñas de otras escuelas.