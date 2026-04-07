Ejercicio colectivo, la nueva forma de socializar

BAILE SONIDERO en el Zócalo es una gran opción

La actividad física ayuda a mantener el cuerpo en forma y saludable, pero también nos contribuye a desarrollar nuevas conexiones con personas con gustos similares. Hoy, socializar ya no se limita a reuniones en cafés o salidas nocturnas, está tomando una nueva temática, más activa, consciente y saludable.

En el marco del Día Mundial del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se conmemora cada 6 de abril desde el 2013, esta evolución cobra un significado especial. El ejercicio ha dejado de ser sólo una práctica individual o competitiva para convertirse en un puente que une personas, fortalece comunidades y promueve valores tan fundamentales como la inclusión, el respeto y la cooperación.

CLASES DE YOGA ayudan a relajarse ı Foto: AP, Reuters y Cuartoscuro

El Dato: Hacer ejercicio acompañado incrementa la sensación de bienestar emocional, ya que fortalece la identidad social entre los participantes y genera relaciones afectivas del grupo.

Cada vez es más común ver grupos que se reúnen para tomar clases de baile, yoga o entrenamiento funcional, así como para caminatas, rodadas o carreras recreativas. Estos espacios no sólo fomentan la actividad física, sino que crean entornos donde las conexiones surgen de manera natural, sin la presión de “tener que socializar”, sino simplemente compartiendo un objetivo en común.

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CICLISMO EN GRUPO aumenta nivel de competencia ı Foto: AP, Reuters y Cuartoscuro

Esta nueva forma de convivir también responde a una búsqueda más profunda: sentir pertenencia. En tiempos donde la inmediatez digital puede generar desconexión emocional, las actividades en comunidad ofrecen algo más duradero: vínculos reales, conversaciones genuinas y experiencias compartidas que trascienden la pantalla.

Entre las actividades que se pueden practicar para socializar están tomar clases de yoga, de baile o de pilates, en las cuales la interacción surge de manera orgánica. Compartir el mismo espacio, seguir una rutina guiada y enfrentar retos similares crea una gran sensación inmediata de complicidad. Un saludo al llegar, una sonrisa durante la clase o un comentario al final sobre lo exigente que fue la sesión son pequeños momentos que, con el tiempo, construyen cercanía.

El Tip: el ejercicio en grupo fortalece la interacción social y crea comunidad, efectos poco habituales en actividades individuales.

LOS PASOS de baile, la mejor rutina para socializar ı Foto: AP, Reuters y Cuartoscuro

Además, la constancia juega un papel clave. Coincidir regularmente con el mismo grupo permite que los vínculos se desarrollen de forma progresiva y sin forzar. Personas que al inicio eran desconocidas comienzan a reconocerse, luego a interactuar y eventualmente a formar lazos más sólidos. Este tipo de convivencia también ayuda a vencer la timidez.

Así, casi sin darse cuenta, quienes participan encuentran un espacio donde no sólo trabajan en su bienestar físico, sino también construyen una red social basada en intereses compartidos, apoyo mutuo y una sensación genuina de pertenencia.

Otras actividades que se pueden hacer es correr y el ciclismo. Son muy populares y dejan de ser una actividad solitaria para convertirse en un ritual colectivo.

UN PASEO en bici por el atardecer es la mejor terapia ı Foto: AP, Reuters y Cuartoscuro

Hay puntos de encuentro, rutas establecidas y, muchas veces, dinámicas pensadas para integrar a nuevos miembros. No importa tanto la velocidad, sino el hecho de avanzar juntos, motivarse en el camino y sobre todo celebrar pequeños logros en grupo.

Estudios muestran que las actividades grupales reducen el estrés, fortalecen el autoestima y aumentan la motivación para mantenerse activo, por lo que el deporte una herramienta social que tiene un impacto directo en el bienestar físico y emocional.

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