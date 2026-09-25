Grisha Stewart vuelve a México con seminario de comportamiento canino

Después de ocho años, Grisha Stewart regresa a México. La reconocida especialista internacional en comportamiento y educación canina, creadora de Behavior Adjustment Training (BAT), llegará a la Ciudad de México para impartir un seminario intensivo los próximos 26 y 27 de septiembre.
Stewart cuenta con una trayectoria internacional que la ha llevado a impartir seminarios y capacitaciones en más de 30 países, convirtiéndose en una de las figuras reconocidas dentro del campo de la educación y el comportamiento canino.
Su trabajo se ha enfocado particularmente en perros que presentan miedo, frustración, agresión y reactividad, desarrollando herramientas que buscan comprender las causas detrás de determinadas conductas y proporcionar a los perros alternativas más funcionales para desenvolverse en su entorno.
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El encuentro representa una oportunidad para conocer Behavior Adjustment Training (BAT) directamente de su creadora, algo especialmente relevante para profesionales y personas interesadas en profundizar en el trabajo con perros que presentan dificultades de comportamiento.
BAT propone trabajar a partir de la comunicación, la elección y el desarrollo de habilidades, buscando que el perro pueda desenvolverse con mayor seguridad frente a situaciones que le generan miedo, frustración o reactividad.
A lo largo de su trayectoria, Grisha Stewart ha desarrollado y difundido este enfoque mediante libros, cursos, seminarios y programas de formación dirigidos a profesionales y tutores de perros en diferentes partes del mundo.
El seminario será organizado por ICOBIA (Instituto en Consultoría del Comportamiento y Bienestar Animal) e Instinto Canino, con el objetivo de acercar al país una capacitación especializada directamente con la creadora de una metodología que ha tenido alcance internacional.
El evento está dirigido a educadores y entrenadores caninos, médicos veterinarios, especialistas en comportamiento animal, estudiantes, profesionales del sector y tutores interesados en comprender mejor el comportamiento de sus perros y adquirir herramientas prácticas para trabajar con ellos.
Dos jornadas intensivas de formación
El seminario se llevará a cabo bajo el siguiente programa:
- Sábado 26 de septiembre: 10:00 a 18:00 horas
- Domingo 27 de septiembre: 10:00 a 16:00 horas
Los participantes podrán asistir en modalidad presencial o en línea. La sede presencial será en las instalaciones de Instinto Canino: 21 de Diciembre 27, colonia Lomas de Tepemecatl, Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14760.
Las personas interesadas pueden solicitar información y reservar su lugar a través de WhatsApp: 4432730860. Cupo limitado.