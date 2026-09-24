Mañana inicia LCK Experience 2026: una oportunidad para aprender de expertos internacionales sin salir de México

En un mundo donde el acceso al conocimiento ya no depende únicamente de las aulas tradicionales, las experiencias de aprendizaje en vivo se han convertido en una de las formas más valiosas de adquirir nuevas herramientas, ampliar perspectivas y conectar con especialistas que están marcando la conversación global en temas de bienestar, liderazgo y desarrollo humano.

Con frecuencia, asistir a conferencias impartidas por expertos de reconocimiento internacional implica viajar al extranjero, invertir en traslados y hospedaje o esperar a que sus contenidos lleguen de forma digital. Sin embargo, cada vez más encuentros de alto nivel acercan estas experiencias a México, permitiendo que miles de personas aprendan directamente de referentes mundiales sin salir del país.

Ese será el caso de LCK Experience 2026, cuya cuarta edición comienza mañana, 25 de septiembre, en el Hotel Barceló Santa Fe, en la Ciudad de México. Durante dos días, el evento reunirá a especialistas provenientes de distintas partes del mundo, reconocidos por su trayectoria en desarrollo humano, salud mental, liderazgo, respiración consciente, bienestar integral y transformación personal.

El programa contará con la participación de Marisa Peer, reconocida terapeuta y creadora del método Rapid Transformational Therapy; Dan Brulé, uno de los mayores exponentes internacionales de la respiración consciente; Master Oh, referente en prácticas orientales enfocadas en el equilibrio físico y mental; Brandy Gillmore, conferencista especializada en la conexión entre mente y cuerpo; Shulamit Graber, psicoterapeuta experta en trauma y resiliencia; Dr. Nirdosh Kohra, médico con enfoque en bienestar integral; además de Patricia Restrepo, Valeria De la Torre y Cris Steinman, quienes compartirán herramientas y experiencias orientadas al crecimiento personal y al desarrollo de habilidades para enfrentar los desafíos de la vida actual.

Más allá de las conferencias, el encuentro busca generar una experiencia de aprendizaje donde los asistentes puedan conocer diferentes enfoques, reflexionar sobre su propio desarrollo y descubrir herramientas prácticas que contribuyan a fortalecer su bienestar y su calidad de vida. La diversidad de perfiles y disciplinas convierte a esta edición en un espacio de intercambio de ideas, conocimiento y experiencias con una visión verdaderamente internacional.

Con el inicio del evento a solo unas horas, esta es una de las últimas oportunidades para formar parte de una experiencia que reunirá en un mismo escenario a algunos de los nombres más destacados del desarrollo humano a nivel mundial.

LCK Experience 2026 se llevará a cabo los 25 y 26 de septiembre en el Hotel Barceló Santa Fe, en la Ciudad de México. Los boletos se encuentran disponibles AQUÍ, donde también podrás encontrar el programa completo.

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