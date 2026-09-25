Negra Modelo Chocolate Turín, el sabor que conquista, regresa en una preventa exclusiva

Una de las bebidas que causó furor fue la cerveza Negra Modelo Chocolate Turín, la combinación de sus sabores la volvió una de la más codiciadas del mercado en la temporada decembrina pasada y ahora está de regreso para una preventa exclusiva para disfrutar de esta experiencia sensorial.

La propuesta toma como punto de partida la lager oscura de Grupo Modelo y la combina con cacao semiamargo de Turín, creando una cerveza de perfil más profundo y aromático. El resultado reúne sabores de malta tostada, caramelo y sutiles notas de café, acompañados por un ligero toque ahumado y la intensidad del cacao. Se trata de una bebida de cuerpo medio que conserva una sensación fresca y fría, mientras sus matices tostados aportan mayor complejidad al paladar.

La bebida se caracteriza por su versatilidad, ya que está diseñada para maridar platillos dulces como postres de chocolate y frutos rojos, así como opciones saladas tipo cortes de res, moles tradicionales y quesos maduros, además de que contiene 4.7% de volumen de alcohol.

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¿Dónde conseguir la Negra Modelo Chocolate Turín? Esta es la preventa exclusiva

La cerveza Negra Modelo Chocolate Turín vuelve y, esta vez, tendrá una preventa exclusiva, por lo que solo algunos podrán probarla.

Para conseguirla, los fans podrán ingresar a Mercado Libre y estará disponible la fila virtual para que los interesados se unan a ella y asegurar el producto, antes de que llegue al anaquel, para recibirlo directamente en casa. Te dejamos el link AQUÍ para la preventa en Mercado Libre.

Preventa de la Negra Modelo Chocolate Turín en Mercado Libre ı Foto: Especial

Esta cerveza reúne tradición, innovación, el toque festivo y de lujo, pero sin perder accesibilidad.

Negra Modelo Chocolate Turín se consolida como la cerveza de regalo de la temporada y convierte su regreso en uno de los momentos más esperados del año.

Para quienes buscaron la bebida el año pasado y alcanzaron, esta es la oportunidad de adelantarse y no perderse de su fascinante y complejo sabor para las fiestas.

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