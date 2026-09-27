LCK Experience 2026 concluyó con una jornada para reconectar con el cuerpo, la mente y el potencial interior

El segundo y último día de LCK Experience 2026 reunió distintas perspectivas sobre el bienestar en el Hotel Barceló Santa Fe. La jornada comenzó con una activación de Healy, dedicada a reflexionar sobre la energía y la vibración que se vivían en el encuentro. Fue el punto de partida de un día que invitó a los asistentes a escuchar su cuerpo, cuidar su salud mental y reconocer sus posibilidades de transformación.

La primera conferencia estuvo a cargo de Patricia Restrepo. En “Nos enseñaron a contar los alimentos. No a verlos. Lo que la tabla nutricional nunca te cuenta”, propuso mirar la alimentación desde un lugar más consciente, libre de culpa y de restricciones. Después, Rocío Viezcas, de Fundación MMC, compartió una breve intervención sobre la importancia de cuidar la salud mental. Dan Brulé volvió al escenario para guiar una sesión práctica de respiración en la que los asistentes pudieron experimentar las herramientas que había presentado durante el primer día.

Uno de los momentos especiales de la jornada fue el anuncio de LCK Experience 2027. La próxima edición se celebrará el 24 y 25 de septiembre, y sus boletos ya están a la venta con un descuento especial de lanzamiento, por tiempo limitado. La invitación quedó abierta para apartar las fechas y volver a encontrarnos con grandes oradores el próximo año.

Más adelante, Shulamit Graber presentó “Las 3 R’s: Repara, Resignifica y Reinvéntate”. A partir de su experiencia personal, habló de la posibilidad de resignificar lo vivido después del trauma y abrir camino a una nueva etapa. La tarde también tuvo una sorpresa: un episodio especial en vivo de “A los 50 ni santas ni perfectas”, conducido por Cris Steinman y Ale Lelo de Larrea, que llevó al escenario la cercanía y las conversaciones que distinguen al podcast.

Después, Brandy Gillmore compartió “The Mind-Body Breakthrough: The Science of Energy, Healing & Transformation”, una charla sobre la relación entre la mente y el cuerpo, y sobre cómo nuestros pensamientos y emociones pueden influir en la manera en que vivimos el bienestar. Para cerrar, Master Oh presentó “Libérate de bloqueos, ve más allá de tus límites y descubre tu verdadero potencial”. Su mensaje giró en torno a la energía interior, el amor y la fortaleza para explorar nuevas posibilidades en la vida.

Así concluyó LCK Experience 2026: dos días de conversaciones, prácticas y encuentros que invitaron a cada persona a conectar con su esencia. Gracias a los asistentes, conferencistas, marcas, aliados, equipo de producción y staff que hicieron posible esta cuarta edición. La experiencia termina por ahora, pero lo que cada quien descubrió en ella puede seguir creciendo mucho después de salir del auditorio.

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