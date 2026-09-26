Salud y wellness

LCK Experience 2026: un primer día para escuchar, respirar y transformar

Especialistas en bienestar y desarrollo personal abordan la resiliencia y el manejo del estrés en el Hotel Barceló Santa Fe; la segunda jornada continúa hoy

Asistentes y ponentes se reúnen en el Hotel Barceló Santa Fe para explorar herramientas de bienestar integral.
Asistentes y ponentes se reúnen en el Hotel Barceló Santa Fe para explorar herramientas de bienestar integral. Foto: IG @lck_mex
Por:
La Razón Online

La primera jornada de LCK Experience 2026 reunió en el Hotel Barceló Santa Fe a especialistas y asistentes en torno a una misma invitación: mirar hacia dentro y descubrir nuevas formas de relacionarnos con lo que vivimos, pensamos y sentimos. A lo largo del día, las conferencias abordaron la resiliencia, el bienestar, las creencias personales y el poder de la respiración consciente.

Valeria de la Torre abrió el programa con “La montaña que no elegí”, una conferencia sobre resiliencia y superación personal. Su mensaje invitó a reflexionar sobre esos desafíos que llegan sin haberlos buscado y sobre la capacidad de encontrar fuerza y sentido al atravesarlos. Después, Nirdosh Kohra presentó “Los síntomas son el mapa para tu despertar”. Desde una perspectiva distinta a la medicina tradicional, propuso prestar atención a las señales del cuerpo y explorar la relación entre el bienestar físico y lo que ocurre en nuestra vida interior.

Dan Brulé encabeza la sesión práctica sobre el poder de la respiración consciente ante el estrés.
Dan Brulé encabeza la sesión práctica sobre el poder de la respiración consciente ante el estrés. ı Foto: IG @lck_mex

La jornada continuó con una intervención de Alejandro López Tello, CEO de Sanki, quien compartió una reflexión sobre la longevidad y la importancia de pensar en cómo queremos vivir a lo largo de los años. Más adelante, Cris Steinman, CEO y creadora de LCK Experience, presentó su programa Fit Mental. Habló de las creencias y los patrones que pueden limitar nuestras decisiones cotidianas, y de la posibilidad de trabajar en ellos para construir nuevas maneras de pensar y actuar.

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En esa misma línea, Rita Funes, primera instructora mexicana de PSYCH-K, ofreció una breve intervención sobre las creencias limitantes y la influencia que pueden tener en nuestra vida. Después llegó el turno de Dan Brulé, experto en respiración consciente, con “El poder y el potencial del Breathwork”. Además de compartir su experiencia, brindó herramientas de respiración para acompañar momentos de estrés y ansiedad, recordándonos que una pausa consciente puede cambiar la forma en que respondemos a lo que sucede.

Marisa Peer cerró el primer día con “Mejora tu vida: Reprograma las creencias que moldean tu confianza, éxito y felicidad”. Su conferencia puso el foco en el diálogo interno y en cómo las palabras que nos dirigimos influyen en la confianza que sentimos para avanzar. Con herramientas y reflexiones para cuestionar esas ideas que nos frenan, dejó un cierre que conectó con el espíritu de toda la jornada.

Así concluyó el primer día de LCK Experience 2026: una experiencia de aprendizaje y reflexión que abrió conversaciones sobre el cuerpo, la mente y nuestra capacidad de transformación. Hoy, 26 de septiembre, continúa el encuentro con una segunda jornada para seguir conectando con nuestra esencia.

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