LCK Experience 2026: un primer día para escuchar, respirar y transformar

La primera jornada de LCK Experience 2026 reunió en el Hotel Barceló Santa Fe a especialistas y asistentes en torno a una misma invitación: mirar hacia dentro y descubrir nuevas formas de relacionarnos con lo que vivimos, pensamos y sentimos. A lo largo del día, las conferencias abordaron la resiliencia, el bienestar, las creencias personales y el poder de la respiración consciente.

Valeria de la Torre abrió el programa con “La montaña que no elegí”, una conferencia sobre resiliencia y superación personal. Su mensaje invitó a reflexionar sobre esos desafíos que llegan sin haberlos buscado y sobre la capacidad de encontrar fuerza y sentido al atravesarlos. Después, Nirdosh Kohra presentó “Los síntomas son el mapa para tu despertar”. Desde una perspectiva distinta a la medicina tradicional, propuso prestar atención a las señales del cuerpo y explorar la relación entre el bienestar físico y lo que ocurre en nuestra vida interior.

Dan Brulé encabeza la sesión práctica sobre el poder de la respiración consciente ante el estrés. ı Foto: IG @lck_mex

La jornada continuó con una intervención de Alejandro López Tello, CEO de Sanki, quien compartió una reflexión sobre la longevidad y la importancia de pensar en cómo queremos vivir a lo largo de los años. Más adelante, Cris Steinman, CEO y creadora de LCK Experience, presentó su programa Fit Mental. Habló de las creencias y los patrones que pueden limitar nuestras decisiones cotidianas, y de la posibilidad de trabajar en ellos para construir nuevas maneras de pensar y actuar.

En esa misma línea, Rita Funes, primera instructora mexicana de PSYCH-K, ofreció una breve intervención sobre las creencias limitantes y la influencia que pueden tener en nuestra vida. Después llegó el turno de Dan Brulé, experto en respiración consciente, con “El poder y el potencial del Breathwork”. Además de compartir su experiencia, brindó herramientas de respiración para acompañar momentos de estrés y ansiedad, recordándonos que una pausa consciente puede cambiar la forma en que respondemos a lo que sucede.

Marisa Peer cerró el primer día con “Mejora tu vida: Reprograma las creencias que moldean tu confianza, éxito y felicidad”. Su conferencia puso el foco en el diálogo interno y en cómo las palabras que nos dirigimos influyen en la confianza que sentimos para avanzar. Con herramientas y reflexiones para cuestionar esas ideas que nos frenan, dejó un cierre que conectó con el espíritu de toda la jornada.

Así concluyó el primer día de LCK Experience 2026: una experiencia de aprendizaje y reflexión que abrió conversaciones sobre el cuerpo, la mente y nuestra capacidad de transformación. Hoy, 26 de septiembre, continúa el encuentro con una segunda jornada para seguir conectando con nuestra esencia.

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