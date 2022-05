Calzado cómodo y con estilo ideal para ir a la oficina

Luego de dos años de trabajo a distancia la vida está volviendo a la normalidad y algunas personas han vuelto a la oficina y esto también los hace volver a pensar en los looks que llevarán y el calzado más adecuado dependiendo de la actividad profesional y de ocio.

Katherine Torres, gerente de mercadotecnia de Prada, da algunos consejos para elegir el mejor calzado y el más adecuado, de acuerdo con las actividades que se vayan a desarrollar.

“Tomar en cuenta el número de horas que estamos de pie o sentados, o si vamos a trasladarnos para reuniones o viajar a otras ciudades o países”, explica Katherine Torres, gerente de mercadotecnia de Prada, empresa mexicana con más de 60 años de experiencia en el diseño de calzado Premium confeccionado en España.

“Para ir a trabajar, el calzado más adecuado es aquel que no nos causa incomodidad, se ajusta al tamaño de los pies y está elaborado con materiales de calidad”, resalta Diana Luvoa, asesora de imagen, beauty blogger y fundadora de The Makeupers, agencia de profesionales de la belleza que centraliza algunos de los mejores artistas del maquillaje y cabello; quien agrega que, de nada sirve la variedad si no tenemos comodidad.

La experta recomienda elegir una opción adecuada a nuestro plan diario sin dejar de considerar que la presentación es lo más importante porque es la cara que mostramos hacia el cliente y hacia los compañeros. “Debemos buscar una propuesta que luzca, nos dé estilo, nos distinga de los otros, pero a la vez nos dé la comodidad y practicidad que necesitamos”, agrega Diana.

Cuando usamos un calzado que no es cómodo ni adecuado, el pie se deforma, cuenta Katherine Torres. La experta de Prada agrega que incluso la postura afecta al funcionamiento de las articulaciones, la circulación, la columna, el cuello y los órganos internos, porque cuando tenemos incomodidad en el calzado, produce presión innecesaria en los órganos, y éstos empiezan a dejar de funcionar adecuadamente.

Hay una tendencia de los consumidores hacia la comodidad. “Los mandamientos de los zapatos que ofrecen mayor comodidad se encuentran en buenos materiales, suelas antideslizantes, tacones anchos y peso no superior a los mil 300 gramos”, comenta Katherine quien propone este tipo de calzado si buscas confort.

Mocasines y mules

Si eres de los que pasa muchas horas de pie o debe hacer desplazamientos en transporte o bici, se recomienda utilizar calzado hecho en un material que se adapte a la forma del pie y que no tenga muy estrecha la punta, de preferencia que sea cuadrada o redondeada.

Los materiales naturales como la piel o la rafia y telas son los más adecuados porque permiten la transpiración y tienen texturas suaves. Es importante que el zapato no tenga costuras interiores para evitar rozaduras. Los mocasines en rafia tejida son una gran opción con suela antideslizante elaborada en materiales prefabricados y flexibilidad tanto para ellos como para ellas.

En los hombres, se pueden buscar elementos de distinción como doble hebilla en estos Monk en piel bombeada de Prada en tonos claros de inspiración marinera.

Mocasines y mules Foto: Especial

Para los días de calor, otra opción puede ser los mules o zapatos destalonados, un clásico de más de 400 años. Si además escogemos unos destalonados en rafia natural tejida con algún detalle como una cadena, le daremos un punto de sofisticación y reforzamos la comodidad o unos destalonados en piel con un grabado mosaico divertido que tengan 4 centímetros de tacón y base ancha, que cubra toda el área del talón para garantizar buen agarre, ayudarnos con la postura y evitar problemas musculo esqueléticos.

te puede interesar La diseñadora Steph Rojas presenta su colección Cruise Navy (FOTOS)

Zapatos o zapatillas con tacón ancho

Para las que no pueden vivir sin tacón y aman la silueta del zapato clásico tipo “pump”, entonces es recomendable calzar un modelo que tenga una horma ancha en materiales como la piel natural, especialmente en la parte interior y un tacón ancho regular que cubra el área del talón por completo.

Esta opción es ideal si trabajas en oficina o en casa, pero tienes alguna reunión o planeado visitar a un cliente o incluso un plan con amigos después del día de trabajo. En el caso de ser destalonados, es importante que la cinta tobillera de agarre sea flexible y ajustable, e incluso que contenga un elástico para adaptarse al movimiento del pie como estas zapatillas en piel con tacón en madera y dibujo geométrico, que garantiza resistencia y durabilidad.

Zapatos o zapatillas con tacón ancho Foto: Especial

Los zapatos de salón en colores básicos como el blanco y negro que combinan con todo, con un tacón ancho de máximo 8 centímetros que garantice comodidad y elegancia, como estos zapatos destalonados en charol de la tendencia “Conexión” de la colección #SomosUno de Prada o un zapato en punta redonda en blanco con un tacón más bajo en piel napa. Este tipo de piel, a diferencia del cuero estándar, es tratada para que su acabado sea más duradero y así soportar la rutina diaria.

Bailarinas

Inspirado por las zapatillas de ballet y con más de un siglo de historia, este calzado es uno de los más cómodos, sobre todo para la ciudad. Se caracteriza por ser plano y liviano lo que permite caminar más rápido. Cuando el promedio de peso de un zapato está entre los 900 y los 1,300 gramos, este tipo de calzado puede llegar a pesar menos de 500 gramos.

Es recomendado que tengan un poco de tacón para elevar ligeramente la parte trasera y facilitar la postura al caminar. Para darles un punto mayor de formalidad, se pueden escoger unas bailarinas con algún elemento decorativo como el modelo destalonado con flecos y cadena carey de la colección Somos Uno de Prada o en un color neutro como el negro adecuado para reuniones como el modelo destalonado en piel napa de Prada, con el que se refuerza la flexibilidad, resistencia y durabilidad.