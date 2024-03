¿Qué es el 'Collagen Banking'? La nueva tendencia de skincare para combatir los signos de la edad

En los recientes años el skincare se ha vuelto cada vez más popular, puesto que hay miles de productos llamativos que hacen que tu piel luzca más saludable y libre de imperfecciones, algo que muchas mujeres y hombres desean tener en su día a día. Es por ello que cada vez el cuidado de la piel se convierte en algo más y más a la moda.

Uno de los mayores retos de las rutinas de skincare es ser eficaces, no solamente para evitar las manchas en la piel o los puntos negros, sino disminuir los signos de la edad como arrugas, lo cual suele conseguirse a partir de productos ricos en colágeno. No es solo un meme en redes sociales, el colágeno en verdad es la mejor opción para mantenerte luciendo más joven y para consegiurlo no necesitas conseguir una pareja menor que tú, sino una rutina rica en esta proteína..

Esta proteína es producida naturalmente por nuestro organismo y es responsable de dar firmeza y elasticidad al cabello la dermis y las uñas; sin embargo, su creación se reduce conforme pasan los años y por eso es imprescindible que nos ayudemos de aquello que nos ofrece la industria de la belleza para cuidar al máximo nuestra piel. Es por ello que ha nacido una nueva tendencia, el Collagen Banking, te contamos en qué consiste y cómo puedes aplicarla en tu rutina diaria.

¿Qué es el Collagen Banking?

El Collagen Banking consiste en asegurarte de que el colágeno en la piel siempre se mantenga en niveles óptimos a través de una rutina que consiste en la buena suplementación de cuidado que ayude a mantener equilibrada la piel ya sintetizar nuevo colágeno y elastina para que siempre se regenera de la mejor manera posible.

¿Cómo hacer Collagen Banking?

Si bien se recomienda comenzar a hacer esto a mediados de tus 20's y durante tus 30's, como tal no hay una edad para comenzar a hacer Collagen Banking. La clave está en elegir productos que se adapten de la mejor manera a nuestra rutina y que contengan ingredientes regeneradores como el retinal o el retinol, productos que se recomiendan a partir de las edades antes mencionadas.

También procura que tu rutina contenga péptidos, vitamina c o hidroxiácidos, los cuales promueven que la piel genere más colágeno y elastina. Por este motivo el Collagen Banking no tiene tanto que ver con la cantidad de productos que utilices, si no de que estén compuestos los mismos.

Los principales beneficios del colágeno