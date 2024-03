Maquillaje para primavera en 4 pasos para lucir hermosa, fresca y radiante

Ha llegado la primavera y con ello la temporada de calor y el momento de renovarse, por lo cual es importante adaptar el maquillaje que te realizas a la etapa del año en la que nos encontramos para que te sientas cómoda. No es un secreto que a veces puede llegar a ser complicado el maquillarse cuando hace mucho calor, pues al elegir productos demasiado pesados para el rostro, puedes llegar a sentir que llevas una máscara y que tus poros no logran respirar.

Afortunadamente, el maquillaje tiene una amplia gama de tipos que se adecuan a cada momento del año. Te contamos qué maquillaje debes usar esta primavera para no dejar de lucir espectacular mientras el pasto reverdece y los pajaritos cantan:

Paso 1. Piel

Primero que nada, sigue el consejo de las clean girls y trata de cuidar tu piel. El tener una rutina diaria donde la limpies y la hidrates te ayudará poco a poco a que dicho órgano sea más sano y así evitarás problemas cutáneos posteriores, además de que se reducirán los granitos y otras marcas de imperfecciones; recuerda consultar a un especialista si tienes algun problema en la piel para conseguir el mejor de los resultados.

Con una piel sana e hidratada, no necesitarás de una base con demasiada cobertura para cubrir las imperfecciones y podrás optar por productos mucho más ligeros que te harán sentir más cómoda al momento de enfrentarte al sol de la primavera. Elige entonces un buen serum para aplicar antes de tu rutina de maquillaje y después una base ligera o, en caso de que no consideres necesitarla, un corrector para cubrir cualquier detallito, cómo lo pueden hacer las ojeras pigmentadas o las marquitas en el rostro.

Haz que tu piel brille

Atrévete a probar el efecto glowy al añadir un poco de iluminador a tu maquillaje, asegúrate de que este sea en formato líquido para que te resulte más fácil mezclarlo y luzca más natural. Utilízalo en los pómulos, el puente de la nariz y el arco de cupido; difumina con las yemas de los dedos para obtener un desvanecimiento ideal.

Añade un tono romántico

Aprovecha que esta temporada el rubor es un must. Utiliza blushes rosas para realzar la belleza de tu rostro y lucir más saludable; elige un rosa palo si eres de tez clara, uno con tonos anaranjados si tu tez es media y si tienes la tez oscura, un rosa fucsia lucirá hermoso en ti. Utilízalo en el puente de la nariz y en los pómulos ligeramente para una apariencia más cálida.

Paso 2. Cejas

No estamos en 2014, así que olvida ya las cejas de bloque y busca sacarle provecho a lo que tienes naturalmente. Para trabajarlas de la mejor manera, puedes utilizar un delineador de cejas y un gel para que luzcan definidas pero bellas y naturales esta primavera.

Paso 3. Ojos

Si bien los tonos oscuros y el smokey eye es una gran tendencia actual, si deseas un look primaveral inocente busca tonos más suaves y alegres. También puedes añadir un poco de brillo si no deseas estos colores, en el borde interior del ojo, lo cual es ideal para traer luz al rostro. No utilices delineados y más bien enmarca tus bellos ojos con unas pestañas bien rizadas y pintadas con un excelente rimel.

Luce unos ojos tiernos esta primavera. Pinterest

Paso 4. Labios

Obviamente no puede faltar el brillo en los labios. Aléjate un poco del drama que te dan los rojos y labiales de un tono y elige glosses o aceites labiales para lucir hermosa y natural en este maquillaje.