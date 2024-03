Maquillaje en tendencia 2024: 3 técnicas en ojos infalibles para este año

Apenas va iniciando el tercer mes del año y ya sabemos cuáles son las tendencias que arrasarán con este 2024 en maquillaje; el clean girl look dirá adiós para dar paso a estilos mucho más arriesgados e intensos donde los ojos son los protagonistas junto con los labios jugosos, lo cual se nos adelantó con el mob wife aesthetic que poco a poco toma más fuerza.

A través de redes sociales es donde se difunden con mayor amplitud las tendencias que también podemos ver en los desfiles de moda recientes y por ello, sabemos que las mayores tendencias de maquillaje en ojos para este año tienen que ver con miradas intensas, enigmáticas e hipnotizantes que se traducen a un maquillaje cuya intención es que los ojos sean el personaje principal.

Por este motivo te compartimos las mejores tendencias en maquillaje para este año:

Smokey Eye, el rey de los ojos que atrapan

El smokey eye hará su regreso. Clásico y atemporal, lamentablemente llegó a ser olvidado por la intención de lucir más natural, ya que hay que aceptar que no se logra dicho efecto a lucir un ojo completamente delineado por pintura negra o café; sin embargo, sí da una mirada dramática e intensa que llamará la atención de cualquiera, lo cual es algo que poco a poco ha atraido a la gente para regresar a la atrevida versión del maquillaje, ¿será que nos acercamos también al regreso de la moda del maquillaje de 2016? En definitva, sabemos que deseamos jugar con el maquillaje de nuevo, como en 2020, pero bajo un manto de sofisticación.

Consigue este look con un buen delineador de lápiz para dar el efecto de lineas blurry o utiliza las sombras de tu paleta de maquillaje, si no deseas gastar en uno de ellos o si lo tuyo son los delineadores líquidos. No olvides que deberás lucir unas pestañas bien enchinadas y maquiladas para dar el toque especial al look. Tú eliges qué tan marcada harás esta tendencia.

Color azul

Si tienes los ojos oscuros, como gran parte de la población en México, así como si son verdes o cafés, era azul será un gran aliado para crear una mirada sumamente llamativa con solamente el color. Se trata de seguir con el motivo menos es más y solamente elegir utilizar o sombra, delineador o hasta rimel de dicho color al momento de maquillarte los ojos. Puedes complementar con un delineado negro, sombra oscura, iluminador y por supuesto, con unas pestañas bien enchinadas. El resultado hará que tus ojos luzcan muy llamativos y dan una vibra de los 60s y 80s increíble.

La moda dicta que es el azul eléctrico aquel que dominará este 2024 en tendencias de maquillaje; sin embargo, atrévete a jugar con otras tonalidades hasta encontrar tus favoritos; puedes hacer algo sencillo o experimentar un poquito más

Doll Lashes

Parecería un resurgimiento de Twiggy si combinamos la tendencia del color azul en los ojos con las pestañas inferiores cobrando protagonismo en el maquillaje; sin embargo es un hecho que está sus características marcan la tendencia de este 2024 sobre cómo lucir unos ojos más atractivos. El estilo de las dolashes imita las pestañas de las muñecas al ser más largas curvadas y con un toque dramático; elige unas pobladas como la modelo sesentera o unas men grupos de tres para en verdad generar la sensación de muñeca.

Antes de realizar este efecto asegúrate de estar libre de ojeras y bolsas, puesto que podrías llevar la atención directamente a ellas, y utiliza fórmulas a prueba de agua para evitar inconvenientes como el sudor y el lagrimeo de los ojos.