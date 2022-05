Día de las Madres 2022: Los mejores lugares de brunch para llevar a mamá en la CDMX

El Día de las Madres 2022 es una fecha para consentir a las reinas del hogar y una opción para celebrarlas es llevarlas a un restaurante para desayunar, comer o cenar.

Encontrar el restaurante ideal para celebrar a mamá es un reto, pero OpenTable, el proveedor líder de reservaciones online de restaurantes y parte de Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), analizó más de 260 mil reseñas de usuarios para elaborar la lista de los Los mejores lugares de brunch en México para celebrar el Día de la Madre.

Aquí te decimos las opciones de lugares para visitar este 10 de mayo a la hora del brunch en el Día de las Madres 2022.

Parrilla Paraíso en Tlalpan (carnes)

Se inspiraron en la Baja y Uruguay, tanto en la cocina como en la alegría de departir y el gusto por recibir a sus invitados.

Mandolina en Polanco /Nueva Anzures (internacional)

Un concepto de cocina contemporánea con una selección inspirada en platillos Mediterráneos en una terraza en el corazón de Polanco al estilo Amalfi. Perfecto setting para desayunos, comidas, cenas e inigualable Sunday Brunch en un ambiente romántico y único.

Sonia en Juárez/Cuauhtémoc (internacional

Es un restaurante en el corazón de la colonia Juárez. La cocina está inspirada en los sabores de casa y los recuerdos de las comidas en familia. El espacio es pequeño (60 comensales) y cuenta con una selección de vinos extraordinaria.

Lardo en Condesa/Roma (mediterránea)

Es un espacio informal en el que se propicia la convivencia, gracias a la configuración del lugar que posee una extensa barra y una cocina abierta. Esta cuenta a su vez con un gran horno de leña— y a la propuesta del menú, pensado para compartir al centro de la mesa, y complementado por una cuidadosa selección de vinos —todos servidos por copeo—, cervezas y destilados.

Lago en Polanco /Nueva Anzures (de la granja a la mesa)

Es un espacio de trabajo, un café y un restaurante consciente sobre el origen de sus productos y procesos. Es un mercado de pesca sostenible que busca llevar la granja a la mesa para contribuir en rediseñar la cadena de alimentación y generar valor para todos sus actores.

Casa Portuguesa en Polanco /Nueva Anzures (portuguesa)

Que se lleve muchas "Saudades" quien deje esta casa para sentir la alegría de nuevamente regresar.

Cuina en Condesa/Roma (comfort food)

Son un espacio creado a partir del amor a la cocina y muy especialmente en la repostería. Un proyecto integral de innovación culinaria que comprende conceptos distintos bajo un mismo espacio: Academy, Bakery, Restaurant & Events. La buena comida y el diseño es lo que mueve cada uno de los conceptos en los que ofrece una parte de su visión innovadora de la gastronomía a sus invitados. Son un espacio abierto a la creatividad, a las buenas pláticas y a los momentos inolvidables.

Arango en Tabacalera (mexicana contemporánea)

Para el chef Alejandro Cuatepotzopara, la cocina representa pasión, creatividad y constancia. Dedicado a descubrir la magia de los sabores de México, “pues no hay nada más rico que refrescar la memoria, mucho más que si es con el paladar”. Fue reconocido en el año 2015 como “Rising Star Chef de México” por el festival Wine and Food Festival de Cancún-Riviera Maya, y es el ganador al Mejor chef del Año 2019 por la revista Food and Travel.

Saks Polanco en Polanco /Nueva Anzures (internacional)

En 1985, lo crearon con una sola idea: ofrecer comida sana con un servicio amigable en una atmósfera agradable e informal. Les importa su bienestar y por ello, crearon platillos gourmet elaborados con menos sal y poca grasa, pensando siempre en un buen sabor, una atractiva presentación y un adecuado balance de nutrientes.

Aida en Santa Fe/Bosques (mexicana)

Te ofrece una carta con personalidad propia que reinventa lo clásico de la comida mexicana, conservando los sabores tradicionales de la cocina casera. Destaca lo mejor de los ingredientes mexicanos sin dejar a lado la innovación y calidad que nos caracteriza. Busca ser el lugar para unir amigos, familia y parejas en un espacio relajado, sin presiones.

Torino Santa Fe en Santa Fe/Bosques (italiana)

Durante 10 años ha sido el restaurante italiano predilecto en Santa Fe. Ideal para cualquier ocasión que ofrece recetas tradicionales de las diversas regiones de Italia, cuidando y respetando al máximo la materia prima, así como la excelencia en el servicio al cliente. Arquitectura cálida que remite a una villa en la Toscana y refleja nuestra pasión por la cocina y el servicio clásico.

Bellini Restaurante Giratorio- México en la Del Valle/Narvarte (internacional)

Ofrece todo lo que usted está esperando de su visita: comida internacional de altura en un ambiente íntimo y exclusivo con un servicio atento y personalizado, así como música en vivo por las noches y todos los domingos. Todo esto con una inigualable vista de 360º sobre la Ciudad de México.

Helena en la Juárez/Cuauhtémoc (fusión/ecléctica)

Se distingue por sus sabores característicos de la cocina mexicana fusionados con ingredientes del Mediterráneo, del Caribe y de Asia.

Casa O – Lomas en Lomas/Tecamachalco (francesa contemporánea)

Gira alrededor del ingrediente, desde su origen, cultivo y crianza, hasta la cocina. Trabajan con los mejores agricultores, ganaderos y pescadores que comparten la filosofía sobre la materia prima. Cocina francesa con acento mexicano.

Macelleria Roma en Condesa/Roma (italiana)

Abrió sus puertas en noviembre del 2012, trayendo la sazón casera italiano a México. Ofrecen la esencia de lo que significa una auténtica reunión italiana, acompañado del sabor único que una nonna puede brindar, y que hoy te hará sentir como en casa, en la casa nostra.

Bistro 83- San Ángel en Altavista/San Ángel/San Jerónimo (mediterránea)

Ubicado en la plaza Grand San Ángel el nuevo concepto en plazas boutique, cuenta con una amplia terraza y un ambiente con el sabor característico de la zona, en donde se fusiona lo contemporáneo con lo colonial.

Loraine Café en Metepec/Toluca (cafetería)

Nace de la inspiración de la cultura del "Hanami", que es la tradición japonesa de observar la belleza de las flores de cerezo. Los japoneses acuden a parques y jardines a contemplar sus flores y celebrar en conjunto la amistad y la vida.

Masala y Maiz en la Juárez/Cuauhtémoc (internacional)

Es un restaurante en la Ciudad de México de los chefs Norma Listman y Saqib Keval que explora la migración de ingredientes y técnicas de cocina entre India, África del este y México. Su comida se basa en años de investigación y estudio de las recetas familiares de ambos, así como el movimiento de ingredientes entre los tres continentes.

Cityzen en la Juárez/Cuauhtémoc (francesa)

Con vistas espectaculares hacia Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y el Castillo de Chapultepec. Es el nuevo Kitchen Bar más exclusivo de la Ciudad de México, perfecto para deleitar culinaria francesa y mexicana, así como cócteles novedosos que invitan a brindar entre las nubes de la ciudad.

Saks San Ángel en Altavista/San Ángel/San Jerónimo (internacional)

En 1985, lo crearon con una sola idea: ofrecer comida sana con un servicio amigable en una atmósfera agradable e informal. Su filosofía siempre ha sido la misma: les importa su bienestar y por ello, crearon platillos gourmet elaborados con menos sal y poca grasa, pensando siempre en un buen sabor, una atractiva presentación y un adecuado balance de nutrientes.

La Terraza- Gran Hotel Ciudad de México en Centro (mexicana)

Se encuentra ubicado justamente en uno de los edificios más bellos y representativos de la Ciudad. Considerado el más bello después del Palacio de Bellas Artes, siendo un ejemplo remarcable del “Art Nouveau”.

Con información de OpenTable