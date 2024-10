Los diseños de uñas cortas para Halloween 2024 ideales para lucir si buscas algo sencillo y divertido

Estamos entrando a la spooky season y es tiempo de planear como lucirán nuestras uñas en las próximas semanas, Ya te mostramos los diseños de uñas en tendencia para Halloween 2024, pero ahora te compartimos algunas alternativas.

Sabemos que no todos son demasiado adeptos a llevar las uñas largas y en los últimos meses, la moda ha sido lucir las manos con unas uñas tan cortas como las que lleva la realeza. Sin embargo, esto no hace que no quieras disfrutar de Halloween y lucir unas uñas que sigan el estilo de la temporada.

Ideas de uñas cortas para Halloween 2024

Si eres una fiel creyente del menos es más o simplemente no te quieres complicar demasiado con el diseño, una base negra con un diseño en una de las uñas es ideal. Puede ser un fantasma, una araña, ¡lo que se te ocurra!

Uñas cortas para Halloween 2024 Pinterest

Otro diseño discreto para lucir tus uñas este Halloween, para los que necesitas muy poco espacio y que se puede adaptar, es el de las telarañas. Se puede poner una base o elegir solo el diseño, pero siempre el resultado será fenomenal. También puedes optar por arañas, murciélagos u otras figuras pequeñas.

Uñas cortas para Halloween Pinterest

Si quieres algo un poco más elaborado pero que siga con esa aura tierna más que spooky, sin dejar de lado los elementos que marcan el Halloween, añadir calabazas, puntos, fantasmas y telarañas es una forma ideal de llevar las uñas más tiernas de todas.

Uñas cortas para Halloween Foto: Instagram

Otro estilo de diseño que nunca falla esta temporada es elegir varios elementos que compongan unas uñas de terror. Sangre, ojos, parches, fantasmas, telarañas, hay mil dibujitos que hacerle a las uñas que las harán ver genial esta temporada.

Uñas para Halloween 2024. Pinterest

Recientemente, se han popularizado el uso de marcos en los que poner fantasmitas. Esta es una idea ideal si tu estilo es muy 'cute' y quieres algo un poco más elaborado pero que destaque por ser sencillo y creativo. Además, puedes elegir diferentes colores para el fondo y jugar con los marcos como prefieras.