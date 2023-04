Ella es Elena Reygadas, la mexicana reconocida como la mejor Chef femenina del mundo

Elena Reygadas, fundadora del restaurante y panadería Rosetta en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue nombrada la mejor chef femenina del mundo por parte de The Worlds 50 Best Restaurants.

“Me siento profundamente agradecida y honrada… Y también de todas las mujeres mexicanas que cocinan día a día, manteniendo viva nuestra enorme tradición culinaria”, dijo la chef en sus redes sociales para agradecer el premio.

En un video señaló que este premio representa a todas las mujeres que han cocinado por miles de años.

Este premio es para todas esas mujeres que por milenios han estado en las cocinas y de muchas maneras me inspiran y son quienes me formaron en primera instancia, mis abuelas y mi mamás son las que me formaron