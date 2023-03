La Fatshionista, sobre la gordofobia: somos más que un cuerpo y una talla

Priscila Arias, mejor conocida por su blog La Fatshionista, es una de las activistas corporales que alzó la voz para defender la moda y la belleza de las mujeres de tallas grandes, en medio de la ola de comentarios de discriminación que acapararon las tendencias de Internet en las últimas semanas.

La influencer, quien cuenta con más de 4.1 millones de seguidores en total en sus redes sociales (Instagram, Facebook y TikTok), lleva casi ocho años siendo creadora de contenido para promover el alto a la discriminación a las personas con sobrepeso llamada gordofobia, mediante su propia historia y cómo supera las críticas día a día.

“Estuve dos décadas, desde que tenía nueve años, en dietas, pastillas, licuados, gimnasios y clases por intentar ser delgada y ésa es la historia que te cuenta la gordofobia: ‘esta gorda de seguro no ha hecho nada’. La mayoría de las personas gordas hemos hecho cosas, en especial las mujeres”, dijo en entrevista con La Razón Priscila Arias.

En ese sentido, consideró que la gordofobia se refleja a distintos niveles, por ejemplo, en el entorno inmediato como el familiar, el de trabajo, así como en los medios de comunicación y entretenimiento, y de forma interna.

“La gordofobia es un sistema de discriminación, mucha gente lo oye como fobia a las arañas, pero en realidad tiene más que ver con lo que ocurre con la homofobia, hay un miedo a convertirte en una persona gorda por todo lo que implica este sistema de discriminación que va desde la gordofobia sistematizada, que es en automático, todos los espacios están creados para un promedio de cuerpo, si te sales de ahí ya no entras”, dijo Priscila Arias.

Esta gordofobia institucionalizada te pega bastante porque en el Metro, en el transporte, tienen una medida estándar y no puedo crear un camión lo suficientemente grande para que quepamos todos, no hay esos espacio Priscila Arias, La Fatshionista

La blogger comentó que, en el aspecto social inmediato, padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, entre otros, se sienten con el derecho de opinar sobre el peso y esa acción se puede convertir en discursos violentos que afectan a las personas con sobrepeso.

La gordofobia no te enseña a cuestionar por qué estás rechazando un cuerpo gordo Priscila Arias, La Fatshionista

Por otro lado, Priscila Arias señaló que de parte de los medios de entretenimiento se sigue reforzando la idea de que un cuerpo delgado es mejor, porque no quieren representar historias reales con gente de talla grande.

Sin embargo, la influencer acusó que uno de los tipos de gordofobia que afectan más a la gente es la médica, en la que acusan a las personas con sobrepeso de no cuidarse.

“Es la base de todo este sistema de discriminación. Todo esto sucede por salud, porque claro, cómo eres una persona enferma, cómo eres una persona floja, con malos hábitos, yo te ataco por tu bien, yo te sugiero, yo te invito, yo te acoso por tu bien”, comentó Arias.

Comentó que lo anterior es el tipo de discriminación más dura y aseguró que hay diagnósticos erróneos.

En ningún consultorio médico tienes la certeza de salvarte de que te receten pérdida de peso cuando vas por una gripa o una infección en el oído, un tema ginecológico y es brutal la cantidad de veces que las personas gordas tenemos diagnósticos deficientes porque solamente se quedan viendo nuestros kilos en lugar de indagar en darnos una atención digna Priscila Arias, La Fatshionista

Priscila Arias compartió que en su caso, después de 20 años le diagnosticaron resistencia a la insulina. “Probablemente la he tenido muchos años de mi vida y no lo sabía, porque a pesar de que fui con muchos nutriólogos y muchos médicos nunca me revisaron eso, hasta que una ginecóloga hace un año lo hizo”, recordó.

La influencer mencionó que una vez logró bajar de peso y ser talla mediana, pero lo hizo a costa de su salud física y emocional. “Yo nunca he sido delgada, lo más que he sido es talla mediana, pero mi salud mental y física estaban hechas trizas ¿Cuántas veces más quieres que le dé veneno a mi cuerpo? Cuando bajas de peso es gracias al médico en turno y si vuelves a subir es por tu culpa, no tiene ningún sentido”, explicó.

Finalmente, Priscila Arias hizo un llamado a la sociedad a abrirse y escuchar lo que tienen que decir las personas con sobrepeso, pues consideró que los problemas que tienen no siempre son por el cuerpo, sino por lo que les hacen creer de su cuerpo. Asimismo, pidió a los médicos que oigan a sus pacientes y las circunstancias que envuelven la salud de cada individuo.

“La gente piensa que yo me dedico a promover la obesidad y no, yo me dedico a promover un trato digno y respetuoso a los cuerpos gordos, no dejamos de ser personas y es muy triste que la mayoría de los insultos que vienen a dejarme las personas que no están de acuerdo conmigo, en lugar de tener argumentos me deshumanizan”, concluyó.

Somos más que cuerpo y una talla Priscila Arias, La Fatshionista

Lanzan canción para explicar la gordofobia

Priscila Arias señaló que en el marco del Día de la Lucha contra la Gordofobia, que fue el 4 de marzo, lanzó un tema musical escrito por Magdalena Piñeyro, en la que explican la discriminación que experimentan las personas gordas, en especial las mujeres.

En el video de la canción aparecen mujeres famosas que luchan contra la gordofobia como Alejandra Ley, Michelle Rodríguez, Laura de Freitas, entre otras.

Por otra parte, Priscila Arias hace una convocatoria para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Glorieta de Insurgentes a las 2 pm para marchar por la diversidad de cuerpos y el alto al a violencia estética.