Hablar inglés, una habilidad clave en tiempos del nearshoring

Con una industria cada vez más globalizada y el auge del proceso de relocalización de empresas, el llamado nearshoring, hablar inglés se vuelve un requisito indispensable para ser candidato a ocupar una de las vacantes que las grandes transnacionales ofertan. Con esta habilidad, una persona puede aspirar a salarios hasta 30 por ciento mayores.

“Es aquí donde Dexty saca lo mejor de cada practicante de inglés, y logra que los parlantes derriben sus barreras para así comunicarse de manera clara y asertiva en el idioma más demandado del mercado”, afirma la CEO y fundadora de la empresa, Elizabeth Bulas, en entrevista con La Razón.

Dexty es un training center que busca empoderar a usuarios, profesionistas, empresarios y toda aquella persona que esté interesada en aprender el idioma, para su vida diaria o su carrera profesional.

La empresa facilita el aprendizaje de esta habilidad a través de contenidos útiles, coaching personalizado y las mejores sesiones de formación que se adaptan a los horarios de cada carrera o negocio.

¿Qué ofrece Dexty? Promueve el entrenamiento profesional relacionado con el idioma inglés y el desarrollo personal. Está enfocado en ayudar a aumentar el conocimiento y mejorar las habilidades del idioma, tanto a empresas como a profesionistas, a través de una metodología combinada. Aquí, los coaches se convierten, más que nada, en una fuente de motivación para que la gente no sienta miedo al hablar el idioma y, sobre todo, que no se sienta expuesta; el objetivo es que esté cómoda al expresarse.

Con nosotros no interesa obtener una alta calificación, sino que la persona sepa desenvolverse en una situación en particular y donde demuestre que puede mantener cualquier tipo de conversación.

¿Quién necesita aprender inglés? La gran mayoría. Los estudiantes saben que hay una alta probabilidad de que les exijan el idioma para ser contratados. Además, lo necesitan quienes, en un ambiente laboral, lo requieren para desempeñar su puesto de trabajo y crecer en sus carreras profesionales. De lado de las empresas, se requiere dar capacitación para hacer negocios a nivel internacional y convivir en un ambiente multicultural y cada vez más globalizado.

¿Los mexicanos están más interesados en aprender el idioma? Sí, pero no en todos los casos. Esta tendencia se dio sobre todo después de la pandemia de Covid-19, por la interacción inmediata que se da a través del Home Office. La distancia dejó de ser una barrera, ahora es el idioma, en muchos de los casos.

¿Entonces, hay avances sustanciales? No en los niveles ideales. Si bien la exigencia ha crecido por parte de las empresas, sobre todo por parte de las de tecnología, la respuesta no ha sido tan buena por parte de los mexicanos.

Además, el interés no es homogéneo. La gente del centro del país, sobre todo las personas jóvenes, tiende a hablar el idioma mucho más, en comparación con el resto de los estados del país.

Quienes obtengan los mejores empleos derivados del nearshoring serán aquellos que desde ¡ya! empiecen a invertir en el idioma

Elizabeth Bulas, CEO de Dexty

Sin el dominio del idioma, ¿el talento es insuficiente para una empresa transnacional? Así es, talento hay en México, pero no cumplen con todos los requerimientos para satisfacer las necesidades de las empresas; es decir, alguien que no habla inglés no puede participar en una mesa de trabajo de una empresa de tecnología, por ejemplo, aunque tenga la capacidad profesional para charlar de los temas.

¿Cuál es la principal falla de las nuevas generaciones para hablar inglés? Quieren hablar demasiado rápido y eso no siempre es posible, no se aprende en dos meses, eso es falso.

Y, por otra parte, están las personas que le temen al idioma, pero que finalmente tienen que enfrentarlo para conservar su trabajo o conseguir una mejor posición profesional.

¿Esto incluye a los CEO de las empresas? Sí, claro. Muchos de ellos no se sienten con la confianza de participar en juntas de negocios y es algo que con el tiempo limita su participación en la empresa que se desempeñan.

¿Hay miedo de aprender? Definitivamente sí, principalmente por un tema de desmotivación, porque las personas se cierran a decir “no puedo” y hasta que no lo tienen enfrente y no tienen otra opción para evadirlo, es cuando se terminan por animar.

¿El nearshoring aumenta la demanda de esta habilidad? Es correcto. Quienes obtengan los primeros y mejores empleos derivado de estas inversiones serán aquellos que desde ¡ya! empiecen a invertir su tiempo y su dinero en el aprendizaje del idioma, para que realmente tengan una oportunidad de ocupar un puesto en esas empresas transnacionales y alcanzar salarios a los que otras personas, definitivamente, no pueden aspirar.

Rezago. Cerca de 80 por ciento de los empleadores busca contratar jóvenes, pero más de la mitad tiene problemas para encontrar ese talento. Entre las principales dificultades se encuentra la falta del manejo de idiomas, según ManpowerGroup.