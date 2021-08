Jacqueline Bracamontes vive días inolvidables en Vidanta Nuevo Vallarta

En compañía de su familia, la actriz Jacqueline Bracamontes disfrutó de unas vacaciones inolvidables gracias a la oferta de Vidanta Nuevo Vallarta, el cual a través del lujo, amenidades y nuevos proyectos, revoluciona cada día la industria turística de México.

En una de las tantas fotos que compartió en sus redes sociales, la actriz mexicana dejó ver el excepcional trato del que fue objeto por parte de los anfitriones de Vidanta, así como la encantadora infraestructura con la que cuenta el complejo, que ofrece una característica escena natural acompañada del lujo, ya representativo, de este grupo hotelero.

A través de un video, que también compartió en su cuenta de Instagram, la modelo dio cuenta de los proyectos de la firma, por ejemplo Beachland en Vidanta Nuevo Vallarta, una nueva atracción de este resort, que permite a sus huéspedes disfrutar su frente de playa, convirtiéndolo en un oasis con caminos de madera rodeados de naturaleza, impresionantes vistas al mar, restaurantes al aire libre, relajantes espacios de descanso y refrescantes piscinas, sin duda un sitio seguro que disfrutó junto con sus familirares.

Jacqueline Bracamontes disfruta de las exclusivas albercas de Vidanta Nuevo Vallarta. Foto: Especial

Lo mejor de todo, señaló Jacqueline Bracamontes, es que contará con una segunda fase que traerá consigo nuevas sorpresas para quienes busquen hospedarse en este gran complejo.

No obstante, la modelo compartió que una de las amenidades que más disfrutó su familia es el tan esperado SkyDream Parks Gondola, un teleférico que recorre un circuito de seis kilómetros y que permite a los visitantes viajar de la playa a lo que serán los parques inmersivos con lo que contará próximamente.

El plus que atrae las miradas de los visitantes es el hecho de que Vidanta Nuevo Vallarta es el primer resort de playa que cuenta con un teleférico en el mundo y ha sido tan bien aceptado por el público que visita este complejo, que Grupo Vidanta ya prepara otro en su complejo de Riviera Maya.

El SkyDream, que prevé construir Vidanta Riviera Maya, buscará conectar Jungala Aqua Experience, Cirque du Soleil JOYÀ y otras atracciones futuras, con la playa de ese destino.

Volviendo con Vidanta Nuevo Vallarta, el grupo también recibe a sus huéspedes con The Estates, un nuevo estándar en el sector de la hospitalidad que representa el máximo lujo, inmerso en la máxima naturaleza.

The Estates, una unidad de hospedaje de cuatro recámaras que conjuga el lujo con la belleza natural que sólo nuestro país puede ofrecer, permite que con profundo respeto a la naturaleza los visitantes disfruten y vivan la experiencia de contar con piscinas exclusivas, una selecta opción de restaurantes y un spa de clase mundial.

Lo mejor de todo, es que el grupo ya prepara la experiencia The Estates como parte de su exclusiva oferta de Vidanta Riviera Maya y Vidanta East Cape.

Jacqueline Bracamontes también compartió con sus seguidores algunos proyectos que prepara el grupo hotelero como la próxima inauguración de Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros de lujo, que ya está lista para su presentación oficial y que fascinará a quienes gustan de viajarán de manera diferente, este proyecto encantará con el confort y paradisíacas vistas que ofrece.

Vidanta Elegant, su embarcación inaugural, otorgará toda la sofisticación y privacidad de un yate, pero con la extensa variedad de amenidades de un crucero. Además, Vidanta Elegant fue construido con especificaciones anti-Covid, entre las que destacan amplios espacios al aire libre y la implementación de sus ‘Estándares Extraordinarios’.

EL FUTURO ESTÁ AQUÍ. Por último y como parte del proyecto más grande que cocina Grupo Vidanta, VidantaWorld cambiará el futuro de las vacaciones en familia y revolucionará la industria del entretenimiento en el mundo, transformando el concepto de parques temáticos en verdaderos “parques de ensueño” o Dream Parks, llenos de imaginación.

Bracamontes señaló que este visionario desarrollo evolucionará aún más la forma de viajar, pasando de un solo parque temático a un impactante destino conformado por tres Dream Parks. La primera etapa de VidantaWorld abrirá en 2022 y contará con un impresionante mundo sumergido en la selva, una serie de increíbles atracciones, inolvidables experiencias gastronómicas y entretenimiento de clase mundial, tanto de día como de noche.

Las siguientes etapas de VidantaWorld incluyen un parque con emocionantes atracciones acuáticas para toda la familia, una tierra dedicada a Cirque du Soleil con un nuevo espectáculo y un parque enfocado en la aventura y la naturaleza.

Vidanta es, sin duda, uno de los complejos turísticos más buscados por los turistas en costas mexicanas como Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán.

Ofrece lo mejor a través de las marcas The Estates, Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.