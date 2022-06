JW Marriott Mexico City evolucionara para sus huéspedes

JWMarriott Mexico City es una icónica propiedad de la marca Marriott que llegó a México en 1996 con el lujo y tradición que caracterizan a la marca; Polanco alberga este hotel —el primero fuera de Estados Unidos— que en la pandemia vio una oportunidad para remodelarlo y ofrecer a los huéspedes siempre lo mejor.

En entrevista con La Razón, Ramon Diago, gerente de JW Marriott, afirma que si bien la cadena siempre está al cuidado y a la vanguardia con las remodelaciones en sus propiedades, ésta trajo consigo otros factores positivos que pondrán a este hotel en la cúspide del mercado del hospedaje.

En el marco de la 46 Edición del Tianguis Turístico, que se llevó a cabo en Acapulco, el gerente señaló que la innovación realizada en sus lujosas habitaciones estuvo acompañada de cambios enfocados a incrementar la sustentabilidad.

“Se hizo esta remodelación basada en una necesidad de hacerla sustentable. Normalmente Marriott tiene una estructura comprobada, en donde rutinariamente los hoteles se les hace una renovación suave cada siete años y realiza una más firme cada 14 años y en esta ocasión, esta renovación se realizó en los cuartos, fue completa”, señaló el gerente general.

La remodelación buscó dar un toque fresco a cada habitación Especial

Con ello, también vinieron otros compromisos, como la firma de un acuerdo para acercarse a la comunidad LGBT, en donde se busca dar capacitación al personal del hotel. Sin embargo, la inclusión la generaron desde antes, cuando hace 24 meses decidieron volverse pet friendly y atraer a un público que gusta de viajar con sus mascotas a las que JW Marriott también trata como un huésped más.

El directivo menciona que todo lo que hacen en Marriott lleva la esencia de querer cuidar y siempre estar comprometidos con la naturaleza y ello lo demuestran con acciones simples, pero positivas.

Respecto a ello, el gerente menciona que, en el hotel, ubicado en Andrés Bello #29, no colocan flores en habitaciones y pasillos que hayan sido cortadas, pues la firma apostó por que todas las flores que se coloquen hayan sido sembradas o bien, con la remodelación —en donde se quitaron cantidades importantes de madera que vestían las habitaciones— dicho material fuera reciclado correctamente.

Creo que todos los hoteles ofrecen lo mismo, un buen televisor, una buena cama, una habitación limpia, pero lo lindo es la historia que hay detrás y más si se trata de un hotel como el JW Marriott Ramon Diago

Gerente de JW Marriott Mexico City

“Todo tiene que ser sembrado siempre tratando de crecer más la tierra, la naturaleza, todo lo que se quitó se recicló de la manera correcta, había mucha madera antes y tenemos grandes programas de sustentabilidad, de reciclaje y lo miden los resultados”.

Con más de 100 hoteles bajo la marca JW Marriott, el compromiso de es constante, eso comenta Diago mientras comparte cuál es su lugar favorito en esa residencia diseñada por el arquitecto Javier Sordo Madaleno.

¿Qué es lo que más le gusta de ese hotel? Ese hotel tiene un encanto increíble, la ubicación es espectacular, sumamente exclusiva, pero a la vez te sientes bien si llegas con saco y corbata o llegas con short o sandalias, simplemente te sientes bien y todo eso tiene que ver con la gente que trabaja ahí, hay gente muy cálida algunos con muchos años…, es un hotel que te hace sentir bien.

JW Marriott

La propiedad de la cadena de lujo se inauguró hace casi 26 años.

Diseño: Javier Sordo Madaleno Bringas

Fecha de inauguración: 26 de septiembre de 1996

Número de habitaciones: 314 habitaciones

Estancia promedio: de 2 a 3 noches

Última remodelación: 2013

Principal mercado: Estadounidense

Ocupación promedio: 70-80%

La piscina la hemos puesto preciosa, con plantas nuevas, y pusimos algo que es parte de la marca que es un área llena de plantas, ése es mi lugar favorito, ahí puedes ver todo el horizonte de esta ciudad, leer un libro conectarte a Internet, ver tus redes sociales, o simplemente pensar, definitivamente esa parte me encanta.

¿Es difícil manejar un hotel tan icónico? No. De hecho, ayuda montones el manejar hoteles de esta índole, porque siempre hay algo que decir. Creo que todos los hoteles ofrecen lo mismo, un buen televisor, una buena cama, pero lo lindo en realidad es la historia que hay atrás y más si es un hotel como el JW Marriott.

¿Cómo se prepara para conducir un hotel de estas características? Lo que más me ocupa es tomar decisiones, que son muchas durante el día. He aprendido a tomarme el tiempo para tomar las que necesitan que me tome el tiempo y para ello siempre pongo en consideración cuatro cosas: cómo impacta a los asociados y empleados, cómo impacta a los clientes, cómo impacta a los accionistas y cómo podría impactar a la comunidad, entonces siempre estoy tratando de que impacte lo mejor posible.

El hotel cuenta con una oferta culinaria extraordinaria. Especial