Koblenz y la relación entre las olas de calor y el cuidado de tus aparatos

Apenas estamos a la mitad de lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional para este 2024. Vamos por la cuarta de cinco olas de calor y nos falta todavía la canícula y vivir a tope el verano.

Ante los apagones que se vivieron con las temperaturas tan altas en las primeras olas de calor, los expertos advierten que esto irá en aumento. Para ello, Koblenz nos da algunos consejos para proteger los aparatos eléctricos y electrónicos, al tiempo que hacemos un consumo de energía sustentable, que aunque parezca utópico, sí se puede.

¿Qué tiene que ver el calor con la protección de mis aparatos?

Jaime Martínez, gerente sénior de Marketing en Koblenz, habló en entrevista con La Razón para explicarnos no sólo lo que tiene que ver el calor con la protección de los aparatos, sino también para darnos consejos sobre cómo cuidarlos, a través de 3 ejes muy simples.

“Muchas de las personas dicen: ‘es el calor, pero ¿el calor qué tiene que ver con la protección de mis aparatos electrónicos?’. Jaime Martínez nos explica que este nivel de calor, no visto en México hace ya varias décadas, “hace que haya mucha demanda de energía porque en ciudades como CDMX el uso de ventiladores y minisplits en esta temporada del año no eran necesarios. Este calentamiento global se ha transformado en mayor demanda de energía. El país no estaba preparado para estas demandas tan fuertes y lo que necesita es generar demanda suficiente o controlar los niveles de energía que van mandando a todas las partes del país y trabajando todas las instancias eléctricas de la mano no es suficiente”.

En Koblenz indican que con los niveles de calor registrados en este año, el voltaje promedio en México, que es de 120 volts o hasta 127 volts, baja o sube a niveles insospechados, provocando un golpe de energía en donde “sencillamente se va la luz y te tienes que esperar 2 o 3 horas a que regrese la luz y también eso daña los aparatos electrónicos. ¿A qué voy con todo esto? A que todas estas variaciones eléctricas dañan todos los aparatos eléctricos, electrónicos y que tengan microchips”.

Tres ejes para cuidar mis aparatos ante las olas de calor

Muchas de las personas en México y en el mundo no tienen una cultura sobre cómo o por qué los aparatos se pueden dañar con las altas temperaturas y mucho menos cómo debemos cuidarlos. Para ello, Koblenz en voz de Jaime Martínez, nos da estas recomendaciones para tomar en cuenta:

Proteger aparatos electrónicos con no breaks. “Vamos a priorizar porque si nos vamos a consumir no breaks por todos lados, no es sostenible tampoco económicamente. Recomiendo usar un no break para que si hay un apagón como tal, puedas tener un ligero suministro de energía en lo que regresa la luz, pero no todos los productos necesitan un no break, sólo la computadora, el módem de Internet o las cámaras de videovigilancia”.

Regulador de voltaje. “Si no es necesario que tengas respaldo de energía, por ejemplo una pantalla o una Alexa o una estación de carga, usa un regulador de voltaje, donde si se va la luz, no pasa nada, sólo quieres tener protegidos tus aparatos electrónicos. Si a mi televisión se le va la luz, sólo dejo de ver televisión y ya, no es que sea indispensable tener la luz”.

Regulador de voltaje para motor. “Tenemos reguladores de voltaje para motor, diseñados exclusivamente para equipos que tengan un motor o que sean de línea de blanca. Ahí sí o sí necesitas tener uno porque el refrigerador y las lavadoras son los productos que más delicados están saliendo ahorita. Tengo una serie de reguladores que se llaman RI series, en donde son diferentes protección en potencias, dependiendo el refrigerador o la lavadora o la secadora”.

Que no se te olvide poner en práctica estos tres ejes recomendados por Koblenz para mantener tus aparatos eléctricos y electrónicos en buen estado.