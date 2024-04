Llega el primer Chatbot No-Code para las Pymes

La startup mexicana Leadsales lanzará hoy el primer Chatbot No-Code en Latinoamérica, una herramienta que es una unidad funcional de un sistema software que ayudará a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a triplicar sus ventas, a través de WhatsApp, así lo destacó el CEO, Roby Peñacastro.

En entrevista con La Razón, el también cofundador de Leadsales, dijo que ante este nuevo lanzamiento, sus clientes se encuentran muy contentos, emocionados y ansiosos, ya que el “Leadbot” se presenta como una solución innovadora, democratizando así el acceso a la tecnología para las Pymes de Latinoamérica.

“Esto es histórico, porque va a permitir a cualquier Pyme hacer lo mismo que un aeropuerto, poder sistematizar sus conversaciones y poder generar estos flujos que le dan mayor agilidad y también les ayudará a ser más eficientes y a saber si el cliente realmente está interesado en sus productos”, puntualizó.

¿Cómo surge Leadsales? Básicamente nace como una solución interna a un negocio familiar que fundamos mi hermano y yo, que se llama Mobar (empresa de barras móviles y coctelería para bodas y eventos) en 2019; con este negocio teníamos tantos mensajes en WhatsApp que no nos dábamos abasto para dar seguimiento.

Entonces, cuando todavía trabajaba en Google, mi hermano me preguntó si no tenía una herramienta para gestionar mensajes de WhatsApp, con la finalidad de agilizar la atención al cliente, a partir de ahí me di cuenta que no existía algo así en el mercado, y me puse a trabajar en esta idea.

Armé un WhatsApp Business para empresas y ahí es donde todo hizo clic. En mayo de 2020 cuando lanzamos nuestra campaña, ese mismo día vendimos a nuestro primer cliente y ahí empezamos a crecer.

Leadbot va a permitir que las Pymes sistematicen sus conversaciones y así generar flujos que les den mayor agilidad; les ayudará a ser más eficientes y saber si el cliente está interesado en sus productos

Roby Peñacastro, Ceo de Leadsales

¿Cómo funciona esta startup? Nosotros ayudamos a los emprendedores a pasar su WhatsApp con nosotros y una vez teniendo acceso, Leadsales les permite organizar sus mensajes de WhatsApp en columnas o embudos de ventas, para dar un mejor seguimiento a sus clientes, mejorar su atención e impulsar sus ventas. Incluso dan una continuidad a la comunicación interna entre vendedor y cliente.

¿Cómo han capitalizado esta innovación? Hoy nosotros vendemos al 61 por ciento de nuestros clientes que están en México, y el otro 39 por ciento está fuera del país. Esto representa que estemos facturando alrededor de 2.7 millones de dólares anuales.

¿Cómo cerraron financieramente en el 2023 y qué esperan para el 2024? En 2023 cerramos el año con una facturación de 1.5 millones de dólares, y adicional a esto levantamos nuestra ronda de capital semilla a 3.7 millones de dólares, entonces eso nos ayudó a cerrar puertas el año pasado y comenzar bien este 2024, y justo ya tenemos hasta ahora una facturación de 2.7 millones de dólares, pero estamos apuntando a llegar a diez millones de dólares anuales recurrentes, con una proyección de que el mismo equipo de 60 personas de Leadsales va a lograr estas mismas metas.

Y lo que estamos buscando es cumplir nuestra misión de ayudar a las Pymes de la región a triplicar sus ventas por WhatsApp y redes sociales. Estamos buscando impactar a diez mil empresas.

Nosotros estaremos llegando a una facturación anual de diez millones de dólares, porque así es como se mide el software como servicio; además, es un modelo de negocio de pago mensual recurrente.

El Chatbot No-code tiene un costo base de 2 mil 045 pesos.

¿Cómo los emprendedores se pueden acercar a ustedes? Hacemos mucho contenido educativo, realizamos videos de cómo vender más por WhatsApp, cómo organizar mejor su WhatsApp en videos de YouTube.

Entonces, por eso nos hemos estado logrando posicionar, y muchos de nuestros clientes llegan a nosotros no sólo por esta vía orgánica, sino también porque ven nuestra publicidad en redes.

¿Cuál es el costo de Leadsales? Nosotros cobramos un plan base de dos mil 45 pesos, un precio realmente accesible.

Sin embargo, estamos orientados a esas Pymes que los dos mil 45 pesos no representen más del diez por ciento de sus ingresos.